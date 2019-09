Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Stavolta il mix di Carlonon produce un’altra vittoria”. Scrive Maurizio Nicita sulladello Sport a commento della prestazione degli azzurri di ieri sera contro il Cagliari. Al termine il tecnico ha scherzato spiegando che non ci sono tragedia da fare sulla situazione di classifica, eppure E ora la classifica si complica, con Inter e Juve che si allontanano e questo incredibile Cagliari di Maran che raggiunge addirittura proprio gli azzurri in classifica. Sfortuna, qualcuno l’ha chiamata così, perché Castro segna sull’unico tiro in porta che i sardi fanno nei 90 minuti Il Napoli perde con l’unico tiro in porta subito, ma paga un primo tempo giocato con un pizzico di sufficienza e una ripresa all’arrembaggio ma senza lucidità sul tocco finale. I ragazzi di Maran si esaltano in copertura cercando di chiudere ogni spazio, per il resto c’è ...

AzzurrissimoTwi : ??GAZZETTA. Mercoledì da incubo, l'analisi - - NapoliAddict : Gazzetta - Mercoledì da incubo: il Napoli paga un po' di sufficienza e scarsa lucidità sul tocco finale | Tutto Nap… - napolista : Gazzetta: un mercoledì da incubo per #Ancelotti Stavolta il mix di Carlo Ancelotti non produce un’altra vittoria.… -