Ora tocca al Parlamento M5s accelera per una legge sul fine vita

Alitalia - intesa su proroga cassa integrazione per 1.075 dipendenti fino al 31 dicembre 2019. I sindacati : “Preoccupati - Ora tocca al governo” : Alitalia e i sindacati hanno raggiunto l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, in scadenza oggi 23 settembre. La proroga è fissata al 31 dicembre e prevede un numero massimo di lavoratori da collocare in Cigs a rotazione: 75 dipendenti per il personale navigante comandanti, 320 per il personale navigante di cabina e 680 per il personale di terra. La richiesta iniziale dei commissari di Alitalia – per 1.180 ...

Probabili formazioni Serie A - 5^ giornata : Sarri cambia ancOra - nell’Inter tocca a Sanchez : Probabili formazioni Serie A 5^ giornata – Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Si parte con i due anticipi del martedì: Verona-Udinese e Brescia-Juventus. Grande attesa per il debutto di Balotelli. Ricchissimo il programma del mercoledì, che verrà aperto da Roma-Atalanta alle 19. Il piatto forte delle 21 è Inter-Lazio, ma si giocano anche Fiorentina-Sampdoria e Napoli-Cagliari. Chiude Torino-Milan, ...

Milan-Inter - la prima volta non si scorda mai : da Liedholm a Mourinho - Ora tocca a Giampaolo e Conte : Il primo derby di Milano è come il primo amore: non si scorda mai. Sarà la prima volta per Marco Giampaolo e Antonio Conte. I due arrivano da imbattuti nei derby giocati a Genova e Torino. Una partita che fa storia a sé, frase retorica che descrive bene cosa significa derby a Milano. Ma Giampaolo e Conte non saranno i primi debuttanti. Nel novembre del 1952 l’Inter di Alfredo Foni difese streuamente per 85 minuti e a un soffio del ...

Europei Volley 2019 – Italia - poker di successi e coach Blengini applaude : “contro la Bulgaria era gara clou - Ora tocca alla Francia” : L’Italia supera anche la Bulgaria e trova il 4° successo consecutivo agli Europei di Volley 2019: coach Blengini applaude i suoi e lancia la sfida alla Francia La Nazionale Maschile di pallavolo conquista la sua quarta vittoria ai danni della Bulgaria con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17) e in virtù dei 12 punti ottenuti fino ad ora si aggiudica matematicamente uno dei primi due posti della pool A e nell’ultimo match ...

Europei Volley 2019 – Italia - poker di successi e coach Belingini applaude : “contro la Bulgaria era gara clou - Ora tocca alla Francia” : L’Italia supera anche la Bulgaria e trova il 4° successo consecutivo agli Europei di Volley 2019: coach Blengini applaude i suoi e lancia la sfida alla Francia La Nazionale Maschile di pallavolo conquista la sua quarta vittoria ai danni della Bulgaria con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17) e in virtù dei 12 punti ottenuti fino ad ora si aggiudica matematicamente uno dei primi due posti della pool A e nell’ultimo match ...

Si tocca davanti ad una signOra - poi aggredisce i carabinieri : Un nigeriano di 24 anni è stato arrestato a Bonea, nel beneventano, dopo una serie di segnalazioni da parte dei cittadini. I carabinieri gli hanno messo le manette ai polsi per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità. Secondo le ricostruzioni della stampa locale, il ragazzo girava per le vie della città con solo l’intimo addosso e ...

Il cOraggio di Sabrina Paravicini - il toccante racconto dopo l’intervento : Sabrina Paravicini, l’attrice che interpretava Jessica in Un Medico in Famiglia, sta affrontando la battaglia contro il cancro al seno e ha deciso di rendere partecipi i suoi fan per aiutare chi, come lei, sta vivendo la stessa guerra. Una battaglia dura, che Sabrina Paravicini non ha mai nascosto. Un cancro che l’ha costretta a cicli di chemioterapia e ad un’operazione per la rimozione totale del seno. Momenti particolarmente difficili da ...

L’uragano Dorian tocca terra in North Carolina con venti di 150km/h : ancOra molto pericoloso : L’uragano Dorian, adesso di categoria 1 con venti a 150km/h, ha toccato terra in North Carolina ma il Centro nazionale degli uragani statunitense avverte che nonostante il declassamento è ancora molto pericoloso. L’uragano porta piogge torrenziali e si muove lentamente, a 22km/h, sferzando così per più tempo le zone su cui passa. In Virginia, stato vicino, le condizioni sono ancora di tempesta tropicale. Il vento ha forza di uragano ...

Mare Jonio - toccano terra i bimbi salvati. AncOra 34 migranti a bordo “flagellati dal mal di mare” : Mediterranea Saving Humans ha annunciato che sono sbarcati dalla nave Mare Jonio i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabli, dopo l'ok concesso dal ministero degli Interni. Restano a bordo altri 34 migranti, "stanchissimi e flagellati dal mal di Mare. Fateli sbarcare", è l'appello dei volontari.Continua a leggere

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (27 agosto). Tocca ancOra ai velocisti a El Puig - Sam Bennett grande favorito : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della QUARTA tappa della Vuelta DALLE ORE 13.19 (27 AGOSTO) Anche oggi, come ieri, saranno le ruote veloci a disputarsi il successo di tappa nella 74esima edizione della Vuelta a España. La quarta frazione in programma, 175,5 km da Cullera a El Puig, è la più facile della prima settimana. Nel tracciato, infatti, è presente un solo GPM di terza categoria, il Puerto del Orenet, il cui scollinamento è previsto a circa ...

MotoGp – Che stoccata di Valentino Rossi alla Yamaha : “sta iniziando a lavOrare su cose intelligenti” : Valentino Rossi sincero nel post qualifiche del Gp della Gran Bretagna: che stoccata alla Yamaha da Silverstone E’ un sabato felice e soddisfacente quello di oggi a Silverstone per Valentino Rossi: dopo un weekend in pista positivo il Dottore è riuscito a chiudere al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, partendo domani in gara alle spalle solo di Marc Marquez e davanti a Jack Miller. AFP/LaPresse Al termine delle ...

Luciana Littizzetto in lutto. Il messaggio toccante e addolOrato : “Mi mancherai” : “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio”. Con queste parole Luciana Littizzetto ha annunciato la triste notizia per lei e per la sua famiglia. Tantissime le manifestazioni di affetto che in queste ore stanno travolgendo la celebre comica. La sua cagnolina Gigia, alla quale era tanto affezionata, è morta. Le due erano insieme da quasi 10 anni e Luciana parlò di lei sul suo blog Cicapui. La conduttrice raccontò di aver trovato la cagnolina ...

Laura MOrante : “Se mi faccio ritoccare - sopprimetemi”. L’attrice ha compiuto 63 anni (portati splendidamente) : Un viso deve lasciare trasparire le esperienze vissute, pur senza trascurarsi, ma accompagnare i segni del tempo che passa e non forzarli. Un pensiero che Laura Morante ha molto chiaro: “Ho lasciato scritto ai miei cari ‘Se mi faccio ritoccare, sopprimetemi‘. Una donna passa la vita ad accettarsi, a imparare ad amarsi, e un giorno si affida a un bisturi che le cambia i tratti. Mi pare un grave errore“, dichiarò ...

Laura MOrante/ "Chirurgia? Ho lasciato scritto : se mi faccio ritoccare - sopprimetemi" : Laura Morante e la chirurgia estetica: "Ho lasciato scritto: se mi faccio ritoccare, sopprimetemi". E sulla psicanalisi e il rapporto con Nanni Moretti...