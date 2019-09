Meghan e Harry portano il piccolo Archie all' incontro con l' arcivescovo Desmond Tutu

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “meets Arch”. Con questo titolo in una storia su Instagram, la casa reale mostra i duchi del Sussexcon ilmentre incontrano l’, premio Nobel per la Pace. L’è avvenuto alla fondazionea Cape Town, in Sudafrica, dove la famiglia è in visita. VIDEO -fa i versi,ride Nel breve filmato si vedeche porta in braccio il neonato sorridente di quattro mesi e mezzo, vestito di bianco e azzurro, con accanto unprotettivo che ride ai versi del figlio. Le immagini sono le prime in cui si vede bene il, che finora è stato mostrato pochissimo in pubblico, a parte le due foto diffuse in occasione della nascita e del battesimo.Più tardi,partirà alla volta di Botswana, Angola e Malawi, lasciando moglie e ...

_lexismart : @marta_tucci Davvero! Dicono tutti sia uguale ad Harry, il che è vero però a me gli occhi ricordano un sacco le fot… - toomorroato : bom dia com o harry e meghan com o archie ?? - vwannabeginger : Archie è Harry con gli occhi di Meghan -