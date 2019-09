Facebook rileva la start-up che legge nella mente | tra poco non dovrà più chiederci ‘a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Tanti anni fa qualcuno rimase di stucco dinanzi alla possibilità di interagire con il computer attraverso il semplice tocco dei polpastrelli sulla superficie dello schermo. Il touch screen adesso costituisce la più diffusa modalità di “dialogo” tra l’utente e i dispositivi elettronici e nessuno pensa più a chissà quale prodigio tecnologico nel vedere tutti alle prese con smartphone e tablet senza alcun bisogno di una ormai medievale tastiera. Il viaggio nel futuro non conosce sosta e ormai il traguardo che maggiorappassiona è quello dell’interfaccia neurale, ovvero sulle avveniristiche soluzioni che permettono di tradurre i segnali elettrici del nostro cervello in comandi per computer e altri aggeggi hi-tech. A scommettere su questa interessante opportunità èche – messa mano al portafogli – non ha esitato a comprare la-up CTRL-LAbs, azienda che produce un ...

