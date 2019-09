Disegni di Van Gogh sbiaditi e deteriorati | l’apprendimento automatico li restaura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) I ricercatori della Delft University of Technology, nei Paesi Bassi, hanno sfruttato un’Intelligenza Artificiale per ricostruiredi Vincent Vanche sono stati rovinati nel corso degli anni perché l’inchiostro si è sbiadito e scolorito. Il modello basato su una rete neurale convoluzionale (CNN), comunemente usata per il riconoscimento delle immagini, ha avuto successo, tanto che lo studio è stato pubblicato su Springer’s Machine Vision and Applications. Non è il primo caso di applicazione della tecnica CNN alle opere d’arte. Anzi, negli ultimi anni numerosi gruppi di ricerca in tutto il mondo hanno sfruttato questo strumento informatico per identificare l’artista che ha creato una determinata opera, o per determinare se un dipinto fosse autentico o un falso. I ricercatori olandesi, tuttavia, hanno sviluppato un nuovo modo per servirsi di ...

