Cerciello Rega | Somma Vesuviana gli intitola un settore dello stadio

Omicidio Cerciello Rega - foto e video di armi e droga nei telefoni di Natale e Lee Elder : Rischia di aggravarsi la posizione Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due giovani statunitensi in carcere per l'Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Se Finnegan Lee Elder ha confessato poco dopo il suo arresto, Natale Hjort ha sempre sostenuto di non aver mai avuto nulla a che fare col coltello usato per uccidere il militare.Ora, però, ci sono le analisi del Nucleo Investigativo dei Carabinieri a mettere in discussione ...

Le novità sull’omicidio di Mario Cerciello Rega : "Repubblica" e "Corriere" oggi hanno pubblicato nuovi dettagli dell'indagine, a cominciare dalle versioni contraddittorie di Andrea Varriale su come siano andate le cose quella notte

Mario Cerciello Rega ucciso da 11 fendenti sferrati in 32 secondi : Mario Cerciello Rega ucciso da 11 fendenti sferrati in 32 secondi Il vicebrigadiere e il suo collega Andrea Varriale erano senza pistola, ci sono dubbi su se avessero o meno il distintivo. Sono stati portati in un luogo buio. Nei confronti di Natale Hjort, si legge nelle carte, "il quadro accusatorio è ...

Omicidio Cerciello Rega - qualcosa non torna : lui e il collega erano senza tesserino e senza pistola : Più si va avanti con le indagini, più il mistero si infittisce. L'Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma il 26 luglio e per cui sono indagati i due studenti americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale-Hjorth, sta sollevando sempre più dubbi tra gli inquir

Anche il collega di Mario Cerciello Rega era disarmato? : Lo scrivono oggi diversi giornali (ma non tutti) dando conto di alcune novità importanti sull'indagine sull'accoltellamento del carabiniere a Roma, lo scorso luglio

Mario Cerciello Rega - arrivano i risultati dell’autopsia : “È morto così” : Sono emerse le prime indiscrezioni – il referto non è ancora stato reso noto ufficialmente – dall’autopsia di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma la notte tra il 25 e il 26 luglio. La maggior parte delle coltellate con le quali il militare è stato colpito hanno raggiunto organi vitali: cuore, stomaco e polmoni. “Sarebbero bastati uno o due colpi per ucciderlo, ne sono arrivati undici”, rivelano fonti inquirenti a ...

Mario Cerciello Rega ucciso? Un carabiniere indagato per la foto all'americano bendato in caserma : Un carabiniere è stato indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma relativa alla foto, bendato e ammanettato, di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Il carabiniere in

Elder Lee - fango su Mario Cerciello Rega : "Lo ho ucciso perché temevo lo strangolamento" : "Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un'aggressione da parte di Cerciello quella notte, non sapeva che fosse un carabiniere". Lo riferiscono gli avvocati Roberto Capra e Renato Borzone , legali di Finnegan Lee Elder, il ragazzo americano reo confesso dell'om

Carabiniere ucciso - il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega : «Era appena tornato dal viaggio di nozze» : Il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega è morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia della California ha scelto di rendergli omaggio con un post su...

Carabiniere ucciso : da Mattarella familiari Cerciello Rega : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, accompagnati dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, la mamma, la moglie, il fratello e la sorella del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso nell’adempimento del dovere. Ne dà notizia un comunicato. L'articolo Carabiniere ucciso: da Mattarella familiari ...

Carabiniere ucciso - la proposta alla Lega Pro : un quadrangolare intitolato a Mario Cerciello Rega : Si è svolta la riunione, aperta dal presidente del Comitato etico, il prefetto Francesco Cirillo, che ha ricordato la morte tragica e violenta del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. E’ stato dato mandato al gen. Luigi Curatoli di portare un messaggio di vicinanza e di cordoglio al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e alla famiglia del Carabiniere. Il prefetto Cirillo ha proposto che la Lega Pro organizzi il prossimo 25 ...

Il calcio onora la memoria di Mario Cerciello Rega : la Lega Pro propone un quadrangolare in ricordo del carabiniere : La Lega Pro ha presentato la proposta di istituire un quadrangola in onore di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a coltellte a Roma La morte di Mario Cerciello Rega rappresenta uno dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi giorni. Il vicebrigadiere ha perso la vita in una torbida vicenda che lo ha visto vittima di una coppia di giovani americani, uno dei quali lo ha colpito con diverse coltellate, causandone il ...

Perché un deputato ha fatto visita ai presunti assassini di Cerciello Rega in carcere : Ivan Scalfarotto (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse ) Il 31 luglio Ivan Scalfarotto, un deputato del Partito democratico che ha ricoperto l’incarico di sottosegretario allo Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni, ha fatto sapere di aver fatto visita ai due ragazzi americani indagati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, Elder Finnegan Lee (20 anni) e Christian Gabriel Natale Hjorth (19), nel carcere romano di ...