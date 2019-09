Batterio New Delhi | registrati 102 casi in Toscana

Resistenza agli antibiotici - l’esperto : “non esiste nessun Batterio chiamato new Delhi - troppo allarmismo” : Si parla molto in questi giorni di quello che sta succedendo in Toscana per quello che in molti hanno definito “batterio new Delhi“, utilizzando secondo Francesco d’Aleo, specialista in Microbiologia e Virologia dell’Unità Operativa Semplice dell’Ospedale di Reggio Calabria, “titoli tanto sensazionalistici quanto sbagliati“. L’esperto spiega che “non esiste nessun batterio chiamato “new ...

"New Delhi si può espandere". Ecco tutti i pericoli del Batterio killer : Costanza Tosi La regione Toscana: "I numeri sono nella norma". Ma gli esperti: "È diventato predominante e tende a diffondersi" Il batterio killer New Delhi potrebbe rappresentare un problema non solo per la Toscana, ma anche per le regioni limitrofe. Il germe infatti si trasmette molto velocemente e, a breve, potrebbe varcare i confini di questa regione, già colpita da almeno 30 morti che sarebbero riconducibili al batterio killer. ...

New Delhi Batterio : cos'è - come si manifesta e come si cura : L'incubo del batterio resistente agli antibiotici si aggira in Toscana dove ha fatto 30 morti. Oltre alle vittime, il New Delhi, questo il suo nome, ha infettato centinaia di persone. L'area maggiormente colpita viene indicata nel corridoio parallelo al litorale toscano da Piombino fino all'estremo settentrionale di Pontremoli, passando per la Versilia. Nei pressi della costa anche le città più colpite, Livorno e ...

"Il Batterio New Delhi tende a diffondersi" : Raddoppiate le morti riconducibili al New Delhi. Il professore Giovanni Rezza, dell'istituto superiore di sanità: "Questo germe, che è diventato predominante, tende a diffondersi" Costanza Tosi batterio New Delhi ? Luoghi: Toscana

Batterio New Delhi - muore a 66 anni dopo intervento chirurgico : in Toscana 36 decessi sospetti : Secondo il dato settimanale dell'Agenzia regionale di sanità è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l'infezione. "Sappiamo che i decessi sono all'incirca nella misura del 40%", pari a 36 casi con sepsi. E intanto arriva la notizia di un altro caso di morte sospetta per Ndm di un paziente di 66 anni all'ospedale 'Versilia’ di Lido di Camaiore (Lucca).Continua a leggere

SuperBatterio New Delhi : 90 casi in Toscana - 36 morti sospette : “Oggi esce il dato settimanale dell’Agenzia regionale di sanità ed è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l’infezione. Sappiamo che i decessi sono all’incirca nella misura del 40%”, pari a 36 casi con sepsi. Lo ha detto l’assessore al Diritto alla salute e al Sociale Stefania Saccardi, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, rispondendo ad una domanda sul proliferarsi in ...

Batterio New Delhi - che cos'è e quali sono i sintomi : Si chiama New Delhi il Batterio killer che sta terrorizzando la Toscana e che, nel giro di pochi mesi, ha causato decine di vittime e infettato più di 60 persone. L'area maggiormente colpita si estende dalla località da Piombino fino a Pontremoli, passando per la Versilia mentre le città più colpite sono Pisa e Livorno, dove si è registrato il maggior numero di decessi sospetti. Al momento i morti sono 32, ma potrebbero presto aumentare. \\ Il ...

Il Batterio New Delhi : le cause e i sintomi : Il batterio New Delhi sta preoccupando la Toscana. Negli ultimi mesi ha ucciso 32 persone e ne ha infettate oltre 700. La dottoressa Gemignani, dell'ospedale di Pisa, però rassicura: "Dobbiamo solamente rafforzare quello che già stavamo facendo" Il batterio New Delhi focus Costanza Tosi batterio New Delhi ? ...

SuperBatterio New Delhi - preoccupazione in Toscana : potrebbe aver causato il decesso di un paziente : Per il decesso di un paziente anziano per un possibile caso di infezione da batterio New Delhi (Ndm), avvenuto all’ospedale delle Scotte di Siena, riportato da alcuni organi di stampa, la direzione sanitaria dell’Aou senese precisa che è stato “richiesto il riscontro diagnostico sul paziente per conoscere con certezza le cause del decesso”. Lo rende noto un comunicato. Il paziente, un uomo di oltre ottanta anni, è ...

New Delhi - cosa sappiamo del Batterio e quale può essere la risposta a questa minaccia : NDM-1, cioè Metallo-beta-lattamasi di New Delhi, è il nome dato a un enzima scoperto nel 2009, che rende i batteri resistenti agli antibiotici comunemente utilizzati. Questo enzima appartiene a un gruppo di enzimi (beta-lattamasi) in grado di rompere i legami chimici dell’anello beta-lattamico, che costituisce una parte importante di molti antibiotici come penicilline, cefalosporine e soprattutto i carbapenememici. Le Klebsielle sono stati i ...

Batterio New Delhi - ecco come si trasmette. L’Italia è tra i paesi con tassi più elevati di antibiotico-resistenza : L’epidemia del Batterio resistente agli antibiotici che sta dilagando nell’area nord-ovest della Toscana purtroppo non è una novità nel nostro Paese. “Il New Delhi è un ceppo nuovo di Klebsiella, un Batterio multiresistente ai farmaci che in passato ha colpito tanti nostri ospedali – rimarca Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss) -. Questi microrganismi si trasmettono ...

SuperBatterio New Delhi - seria preoccupazione in Toscana : è nuovo nel nostro Paese e potrebbe causare un’epidemia : Ciò che sta accadendo in Toscana con la diffusione del Superbatterio New Delhi, una variante particolarmente resistente della Klebsiella pneumonie, “è nuova per il nostro Paese e si presenta come un ampio e persistente fenomeno epidemico che coinvolge diverse strutture sanitarie, con un alto numero di pazienti colonizzati o infetti“. E’ quanto rilevano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in una nota, ...

Batterio New Delhi : cos’è - sintomi e rischi : Da qualche mese a questa parte, in Toscana stanno destando forti preoccupazioni gli effetti del cosiddetto Batterio New Delhi. Per essere precisi, si tratta di un enzima prodotto da alcuni batteri intestinali. Noto con l’acronimo NDM (New Delhi Metallo beta-lactamase) ha la capacità di inbire l’azione di numerose varietà di antibiotici. Il problema è che tra questi è possibile annoverare anche i carbepenemici – Doripenem, ...

Batterio New Delhi : 31 morti sospette in Toscana : Dalla Regione spiegano però che ancora non c'è un nesso ufficiale tra i decessi e la presenza del ceppo batterico