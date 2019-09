Andrea Barzagli torna alla Juventus | sarà collaboratore tecnico della prima squadra

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019). Dopo l'addio al calcio giocato nel mese di maggio, l'ex difensore è rientrato nel club bianconero ma in una veste del tutto nuova. Infatti farà parte dello staffdell'allenatore Maurizio Sarri. E così, a pochi mesi dsua ultima partita,si accinge a ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui nella società torinese. Da domani, 26 settembre,presente all'allenamento, ma stavolta senza correre in campo. Subito dopo l'annuncio ufficiale, sui social network i tifosi hanno esultato e festeggiato per il ritorno a casa dell'ex numero 15....

