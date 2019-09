Aggressione Ozil-Kolasinac | l’incubo è terminato? Individuati i colpevoli

Aggressione Ozil e Kolasinac - due le persone accusate : Possibile svolta in merito alla vicenda legata all’Aggressione a Londra ai danni dei giocatori dell’Arsenal Mesut Ozil e Sead Kolasinac, avvenuta lo scorso 25 luglio. I due calciatori erano stati assaliti da uomini armati di coltelli in sella a un motorino, ma Kolasinac era riuscito a difendersi da solo e a mani nude sventando gli aggressori. Aggressori che, secondo la stampa britannica, sono stati individuati: gli indagati ...

Kolasinac torna sull’Aggressione a lui e Ozil : “Ho saltato qualche allenamento all’inizio…” : Aveva affrontato con coraggio e a mani nude i due aggressori che volevano rapinare lui e Ozi. Sead Kolasinac è tornato a parlare di quell’episodio di fine luglio che ha purtroppo lasciato qualche strascico a livello mentale. “Di quello che è successo – ha detto – non voglio parlarne nel dettaglio. È successo, ma ormai è qualcosa che appartiene al passato. Lo stesso è per Mesut. Siamo tornati a disposizione, ci ...

