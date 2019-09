Viadotto Bisagno | 6 anni senza ispezioni | i pm | “Perizie su questo e altri ponti”

Genova - cadono calcinacci da Viadotto Bisagno. I residenti : “La lezione del Morandi non è bastata?” : Autostrade rassicura: "Si tratta di un pezzo di pluviale di plastica", ma non è il primo cedimento dal viadotto dell'A12. La capogruppo ligure del M5s chiede che vengano effettuati, a fronte anche di altri recenti analoghi episodi nuovi controlli da una terza parte. E i residenti si dicono impauriti.Continua a leggere

Genova - paura per la caduta di frammenti dal Viadotto Bisagno : Claudio Carollo Il giunto di un tubo per lo scolo dell'acqua piovana è caduto dal viadotto Bisagno a Genova provocando forte preoccupazione tra i genovesi. "Il viadotto è assolutamente sicuro" comunica Autostrade Cadono detriti dal viadotto Bisagno a Genova e tra i cittadini cresce l'ansia. Si tratta del giunto di un tubo per la raccolta d'acqua piovana, non di calcinacci come si è creduto in un primo momento, il frammento trovato ...