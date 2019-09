Valentini ex Figc | «Il Bari non è una succursale del Napoli | i De Laurentiis lo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Il Corriere dello Sport ospita una lettera di Antonelloex dirigente, a suo tempo portavoce di Matarrese.è grande tifoso del. In questa lettera batte su un concetto a lui caro:e ilnon sono unadie del. Concetto che lui ha già espresso qualche mese fa. Scrive: Uno slogan rischia sempre di tradire la complessità delle situazioni, ma in questo caso serve a fotografare il problema: “e ilnon possono essere ladie del”. Devono rimanere due entità complementari ma distinte, sul piano degli uomini, delle sedi decisionali, degli organigrammi societari.riconosce alla famiglia Deil merito di aver rilanciato la società dopo il fallimento. Ma, aggiunge c he il vero affare lo ha fatto Decon l’avallo del sindaco diDecaro: anche dal punto ...

