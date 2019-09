Un look «scandaloso» | alla Euphoria

Fonte : vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Jules in una scena della serie tvStella McCartney x Taylor SwiftMoschinoEastpakMaddy in una scena della serie tvUnRéalisationLovestoriesMaddy e Kat in una scena della serie tvChiara FerragniRixoCassie in una scena della serie tvPretty Little ThingPura UtzZaraSaint LaurentKat in una scena della serie tvBalenciagaCoco De MerAlexander McQueenJules e Rue in una scena della serie tvMonkiDr. MartensRue e Jules in una scena della serie tvBershkaAlexander WangConversePull & BearKat e Maddy in una scena della serie tvNo DressJules e Rue in una scena della serie tvAlexa ChungAmbushMaddy in una scena della serie tvI.Am.GiaVersaceCassie in una scena della serie tvTopshopCassie, Kat e Maddy in una scena della serie tvPurrr ShopNon fatevi ingannare,non è una ...

wilsocialismo : @ost esatto, ne parlavo con un'amica qualche ora fa: Ariana Grande è una delle artiste più 'caste' in circolazione,… -