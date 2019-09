Milano Pronti i progetti per Belloveso e Bruzzano

Milano - bambini con il pasto da casa costretti a consumarlo sulle panchine dell’atrio della scuola. I genitori : “Grave - pronti a un esposto” : costretti a mangiare il pasto da casa su una panchina, inginocchiati per terra. La fotografia scattata da una mamma all’interno del plesso di via Pescarenico dell’istituto “Gino Capponi” a Milano non lascia spazio a molti commenti. Succede dall’inizio della scuola. I loro compagni vanno a pranzo in mensa mentre per loro (otto bambini, tra cui due di prima) la scuola destina solo un angolo dell’atrio accanto al tavolo del bidello. Una decisione ...