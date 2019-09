Milano | Altroconsumo presenta il Robot bar della salute

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Manca meno di una settimana all’aperturasettima edizione del "FestivalFuturo" di, in programma per il 28 e il 29 settembre al Superstudio Più di Via Tortona 27, a. E proprio nel capoluogo lombardo, già in questi giorni è possibile "assaggiare" i temi di questa edizione, grazie ai cocktail preparati dall’ "HealthyBar", bracci meccanici pronti a servire le bevande. Il tema di quest'anno sarà "Strabene, scelte e tecnologie per vivere in", un approfondimento sul mondo dell’alimentazione, del benessere e dello sport. Luisa De Montisbenessere  Luoghi:

