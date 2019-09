Firefox | aggiornamenti più veloci | ne arriva uno al mese

Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019)(immagine: Mozilla) Mozilla ha annunciato che il suo browser,, riceverà, a partire da gennaio 2020, glidi sistema con un ciclo di 4 settimane in modo da ottimizzarne le prestazioni e renderlo più affidabile per tutti gli utenti. Il precedente ciclo didiavveniva ogni 6-8 settimane ma grazie ai browserNightly, Beta e Developer Edition, utilizzati come tester di alcune funzionalità, gliriescono ad essere prodotti più rapidamente e in maniera più efficace. “Stiamo adattando la nostra cadenza per aumentare la nostra agilità e offrire nuove funzionalità più rapidamente”, scrive Mozilla sul blog ufficiale. A partire dal primo trimestre del 2020, Mozilla prevede di rilasciare un aggiornamento per la versione principale diogni, mantenendo però la stessa cadenza attuale degliper la Extended ...

