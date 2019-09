Ferragni e De Lellis per principianti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Ho un amico un po’ più giovane di me che non ha profili social, neanche Facebook. Dice che ha paura di appassionarsi e perderci troppo tempo, ma in realtà non gli interessano abbastanza. Va molto spesso al cinema, almeno tre volte la settimana, anche da solo, e sa tutto di tutti i registi, da quelli più popolari a certi cinesi o brasiliani che io non ho mai sentito nominare. Legge libri che gli consiglia un suo libraio, non compra su Amazon, si informa delle cose del mondo sui quotidiani, lamentandosi che non gli piacciono, tranne Il Post e Il Foglio, ma credo lo dica perché ci scrivono dei miei parenti. Non è contrario ai social, non legge Jaron Lanier − il pioniere della realtà virtuale che spiega quanto i social possano fregarci −, non è un tipo militante, né un hipster: è proprio fatto così. Lavora in banca, legge libri, va al cinema. L’altro giorno, dopo aver letto una recensione ...

