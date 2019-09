E adesso anche Macron attacca Greta | Sei troppo radicale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Aurora Vigne Il presidente francese hato l'attivista per aver denunciato la Francia ed altri quattro paesi all'Onu: "Sta sbagliando approccio" Non solo attacchi dalla destra. Questa vola a criticareThunberg ci si metteEmmanuel. Il presidente francese ha infattito l'attivista per aver denunciato la Francia ed altri quattro paesi all'Onu lamentandone l'inadempienza sul piano della tutela ambientale. La bambina che ha dato il via al movimento globale dei "FridaysforFuture" ha fatto solo qualche ora fa un discorso all'Onu in cui ha rivendicato tra le lacrime il suo punto di vista sull'ambiente. I toni, però, sono stati più radicali del solito. "Venite da noi giovani per avere speranza. Come osate? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono uno delle più fortunate", ha detto. Thunberg ed altri 15 ...

