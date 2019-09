Asl 1 L' Aquila | si è insediato il nuovo manager Toberto Testa

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2019) L'- “Puntare sul territorio e ascoltarne le istanze, intervenire sull’appropriatezza clinica ed organizzativa per ottimizzare le prestazioni”. Sono questi i punti salienti su cui intende muoversi ildella Asl, Roberto, che si ènella sede della Asl di via Saragat all’. Erano presenti l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, accompagnata dal direttore del dipartimento regionale sanità, Roberto Fagnano, il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale al bilancio Guido Liris, i consiglieri regionali Antonietta La Porta e Simone Angelosante nonché il direttore sanitario della Asl, Simonetta Santini che ha svolto fino ai giorni scorsi il ruolo difacente funzione. In apertura l’assessore Verì, dopo aver ringraziato la Santini per il ruolo svolto durante gli ...

