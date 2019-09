Un nuovo teaser di The Last of Us Part 2 in attesa dell' imminente State of Play

El Camino - il nuovo teaser del film di Breaking Bad : https://www.youtube.com/watch?v=zDSSAmTcvmI Netflix sta centellinando le immagini per quanto riguarda El Camino, il film che farà da sequel alle vicende raccontante nella serie culto Breaking Bad. Dopo molti mesi di segretezza e una criptica clip di anticipazione, nella notte degli Emmy la piattaforma di streaming ha diffuso un nuovo breve teaser, che però mostra finalmente il protagonista Jesse Pinkman: l’attore Aaron Paul, infatti, ...

Batman Arkham : WB Games pubblica un misterioso tweet - il primo teaser del nuovo gioco del Cavaliere Oscuro? : In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario di Batman, il team di WB Games Montréal ha deciso di omaggiare il Cavaliere Oscuro su Twitter. Ma probabilmente si tratta di molto di più di un semplice messaggio di auguri.In allegato al tweet è presente un video che inquadra un palazzo illuminato dall'iconico bat-segnale. Fin qui nulla di strano, ma, come segnala la sempre attenta community di ResetERA, basta prestare un minimo di ...

Il primo teaser trailer di The Crown 3 è la metafora perfetta del nuovo volto della Regina (video) : Che Elisabetta II non avrà più le fattezze di Claire Foy è cosa nota agli spettatori ormai da mesi, ma il primo teaser trailer di The Crow 3 gioca proprio su questo cambiamento radicale del cast per introdurre la nuova stagione, con una metafora perfetta per presentare al pubblico il nuovo volto della Sovrana d'Inghilterra. Nel primo teaser trailer di The Crown 3, l'attrice Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta osserva dubbiosa i ...

Xiaomi Mi 9 Pro 5G si avvicina alla presentazione con un nuovo teaser ufficiale : Xiaomi ha pubblicato un nuovo teaser ufficiale per mantenere alta l'attenzione degli appassionati verso il suo prossimo modello di punta Mi 9 Pro 5G. L'articolo Xiaomi Mi 9 Pro 5G si avvicina alla presentazione con un nuovo teaser ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - si mostra nel primo teaser trailer : Prima dell'inizio del Tokyo Game Show che si terrà alla fine di questa settimana, Capcom ha appena pubblicato il primo filmato ufficiale del prossimo gioco di Resident Evil, ovvero Project Resistance.Mentre il gioco continua ad essere annunciato con questo titolo provvisorio, il trailer conferma che si tratterà davvero di un titolo co-op, con i giocatori che si scontreranno con orde di zombie. Nel filmato vengono mostrate anche quelle che ...

Hyundai Motorsport : nuovo teaser della prima auto da corsa elettrica : Hyundai Motorsport è pronta a svelare la sua prima auto da corsa elettrica al Salone di Francoforte. La vettura, disegnata, sviluppata e costruita nella sede centrale di Hyundai Motorsport ad Alzenau, farà il suo debutto martedì 10 settembre, giorno di apertura alla stampa del Salone il cui slogan ‘Driving Tomorrow’ lo rende il momento perfetto […] L'articolo Hyundai Motorsport: nuovo teaser della prima auto da corsa elettrica sembra ...

Hyundai - Un nuovo teaser della prima auto da corsa elettrica - VIDEO : La Hyundai Motorsport si appresta a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia: al Salone di Francoforte presenterà la prima auto da corsa elettrica sviluppata dal marchio, progettata e costruita nella sede di Alzenau, in Germania. Lanteprima mondiale è fissata per il 10 settembre prossimo. Evoluzione naturale. La Casa coreana ha già introdotto sul mercato modelli elettrici (vedi la Ioniq e Kona) e ora sta applicando il proprio ...

Lana Del Rey pubblica il teaser del video di Norman Fucking Rockwell - il nuovo singolo : Il video di Norman Fucking Rocwkell di Lana Del Rey è in arrivo. Dopo la pubblicazione dell'album, un prontuario di disincanto pulp crepuscolare, la popstar ha comunicato su Instagram l'arrivo del nuovo singolo con un teaser di 2 minuti, nel tipico stile della cantautrice di New York. La regia è di Chuck Grant, nome d'arte di Caroline Grant, sorella minore della popstar nonché autrice degli scatti professionali di Lana a partire ...

Marriage Story - i teaser del nuovo film Netflix in concorso al Festival di Venezia : Marriage Story, Netflix porta in concorso a Venezia 2019 un film con Scarlett Johansson e Adam Driver. Ecco i teaser Sulla mia pelle, Rome, The Ballad of Buster Scruggs, sono solo alcuni dei titoli portati dal servizio streaming Netflix al Festival di Venezia nel 2018, mossa che ha creato qualche malumore tra i puristi del cinema di una volta [cinema inteso come produzione creata per la distribuzione in una sala]. Dopo i successi dello scorso ...

Un nuovo teaser anticipa grosse novità per l’interfaccia di EMUI 10 : Una nuova immagine promozionale presente nel portale sviluppatori di Huawei Cina, annuncia grosse novità nell'interfaccia di EMUI 10. L'articolo Un nuovo teaser anticipa grosse novità per l’interfaccia di EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Beverly Hills 90210 : nuovo teaser e trama del primo episodio del revival : Beverly Hills 90210 – Diffuso online il nuovo teaser trailer e la sinossi ufficiale del primo episodio del revival: sieteL'articolo Beverly Hills 90210: nuovo teaser e trama del primo episodio del revival proviene da TenaceMente.com.