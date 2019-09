Ubisoft spiega il forte entusiasmo per Google Stadia

Il CEO di Ubisoft ci spiega perché la compagnia non abbandonerà gli open world : Basta guardare Assassin's Creed per vedere come sono cresciute le ambizioni di Ubisoft per i giochi open world.Cinque anni fa, la principale uscita del quarto trimestre del publisher fu Assassin's Creed Unity, un titolo che, sebbene "aperto", era in realtà limitato a una città e (se concentrati esclusivamente sulle missioni principali) poteva essere terminato in circa 15 ore.Nel frattempo, Assassin's Creed Odyssey dell'anno scorso si svolge in ...