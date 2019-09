Ruby ter | il difensore della giovane marocchina chiede inviare gli atti alla Consulta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Inizia con una “questione di legittimità costituzionale” che riguarda “una criticità legata al reato di corruzione ingiudiziari” l’udienza del processoter che vede in tutto 28 imputati, tra cui l’ex premier Silvio Berlusconi. A porre il tema, con una memoria depositata ai giudici del tribunale di Milano, è Jacopo Pensa, l’avvocatoaccusata anche di falsa testimonianza, che evidenzia come la problematica faccia “perno sul fatto che c’è un automatismo dell’identità tra testimone e pubblico ufficiale”. “Anche a voler immaginare che la qualifica si consolidi nel momento in cui il teste compare davanti al giudice, il pactum sceleris (base del reato di corruzione internazionale, ndr) c’è prima e non dopo. Nel momento in cui in aula legge la famosa formula non viene ...

