Razzismo | calciatore insultato reagisce e viene espulso | l’incredibile episodio accaduto

Razzismo - Tommasi : “Non si può caricare di responsabilità un calciatore o un arbitro” : “E’ questione di scegliere, di avere volontà e coraggio per mettere in campo azioni che servano. Se sono pochi, bisogna individuarli e sanzionarli, non facendoli più entrare negli stadi; se sono tanti, il problema è diverso e bisogna fermarsi, per capire con qualche spirito si va negli stadi. E’ un’anomalia non solo italiana”. Sono le parole a Radio anch’io sport su Rai Radio 1 del presidente ...