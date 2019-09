PES 2020 debutta in prima posizione nella classifica software italiana

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : vincono PESaro ed Eboli - pari sofferto per l’A&S negli anticipi della prima giornata : Sono andati in scena questa sera quattro anticipi della prima giornata della 37esima edizione della Serie A di Calcio a 5. I campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro hanno vinto piuttosto nettamente al PalaVarazze contro il CDM Futsal Genova: 6-2 lo score in favore della compagine allenata da Fulvio Colini. A segno tra le fila dei pesaresi Julio Motti de Oliveira, Cristian Borruto (doppietta), Giuliano Fortini e Javier Adolfo Salas, ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Cagliari-Genoa 3-1. Scoppiettante finale di gara - tre punti PESanti per i sardi : Il Cagliari in un pazzo finale di gara si impone per 3-1 sul Genoa nell’anticipo del venerdì sera della quarta giornata della Serie A di Calcio: i sardi passano a condurre grazie al gol di Simeone al 46′, ma vengono raggiunti al minuto 83 da Kouamé. Nel finale di gara però, prima l’autorete di Zapata all’84’, poi la rete di Joao Pedro all’87’, regalano i tre punti agli isolani. Primo tempo soporifero, ...

Guida PES 2020 : come vincere con i nuovi controlli nel calcio Konami : Con l'uscita di FIFA 20 sempre più vicina, il rivale eFootball PES 2020 sta già impartendo da qualche tempo lezioni di calcio giocato - e virtuale! - su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'ultima incarnazione della simulazione sportiva a marchio Konami è infatti disponibile per l'acquisto dallo scorso 10 settembre, carica di novità contenutistiche, di una svecchiata al comparto visivo e pure di qualche golosa esclusiva - come quella della Juventus ...

Sollevamento PESi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri in gara con obiettivo Tokyo 2020 : Saranno Dieci gli azzurri in gara ai Mondiali 2019 di Sollevamento pesi, che prenderanno il via mercoledì 18 settembre a Pattaya (Thailandia). Questa rassegna iridata avrà un grande valore nel cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti si tratta di un evento Gold, che metterà quindi in palio punti pesanti per la Absolute Ranking, che assegnerà i pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il primo italiano a salire in ...

eFootball PES 2020 : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo il nostro confronto di FIFA 20 vs PES 2020, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di quest’ultimo, dopo aver trascorso diverso tempo in compagnia dell’appuntamento annuale calcistico di Konami. eFootball PES 2020 Recensione Iniziamo subito anticipandovi che Konami ha segnato un grande Goal quest’anno, acquisendo importanti licenze UEFA, al fine di arricchire ulteriormente il parco contenuti di ...

È pronto Edoardo PESce versione Alberto Sordi - il film tv “Alberto” in onda su Rai 1 nel 2020 : Il film tv "Alberto" dedicato ad Alberto Sordi andrà in onda nel 2020 su Rai 1 Riprese terminate per il film tv Rai dedicato ad Alberto Sordi. Si chiamerà semplicemente “Alberto” e non più ...

eFootball PES 2020 - recensione : Dopo averci ben impressionato all'E3 e alla Gamescom volevamo mettere le mani su eFootball PES 2020, il nuovo capitolo della storica serie Pro Evolution Soccer. I più vecchi la potrebbero ricordare come ISS Pro o Winning Eleven, ma si tratta sempre del calcio targato Konami. Il cambio di nome effettuato quest'anno dovrebbe indicare una rinnovata vocazione per gli esport che, però, non dovrebbe andare in nessun modo a rimpiazzare le prerogative ...

Le rose di eFootball PES 2020 si aggiornano con la nuova patch : La stagione calcistica è ormai iniziata ma, come saprete, il calciomercato ha riservato notevoli colpi che hanno portato alcuni giocatori ad indossare una maglia diversa.Proprio per questo motivo, Konami ha deciso di pubblicare una nuova patch gratuita mirata all'aggiornamento delle rose del suo eFootball PES 2020.Ad esempio, grazie a questo update, possiamo vedere Icardi con la maglia del PSG o Ribéry con quella della Fiorentina. Leggi altro...

PES 2020 è uscito il 10 settembre : gioco realistico e nuove modalità per battere Fifa : Il 10 settembre è stato il giorno di PES 2020, principale rivale di Fifa nel campo dei videogame calcistici. La Konami ha dunque anticipato di qualche giorno la rivale EA Sports, promettendo un prodotto ricco di sorprese e novità. Essendo ormai da un po' di anni alle spalle del rivale - soprattutto per quanto riguarda il gioco online - quest'anno Pro Evolution Soccer ha deciso di rivoluzionarsi, riuscendo al contempo ad ottenere anche i diritti ...

Lotta - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti utili per i pass e gli eventuali riPEScaggi nel 2020 : A Nursultan, in Kazakistan, dal 14 al 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: la rassegna iridata è la prima manifestazione a mettere in palio dei posti per i Giochi del prossimo anno. Delle 30 categorie di peso 18 sono olimpiche, 6 per ciascuna specialità: per lo stile libero -57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg, per la greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg, -130 kg, e ...

PES 2020 esce oggi con Juventus in esclusiva/ Tra le novità 'dribbling alla Iniesta' : Pes 2020 da oggi con la Juventus in esclusiva: il curioso appello di Lukaku al videogame Konami, dopo il "votaccio" rifilatogli in velocità da Fifa

PES 2020 esce oggi con la Juventus in esclusiva/ Parte la sfida a Fifa 20 : le novità : PES 2020, esce oggi il videogame Konami con al suo interno la Juventus in esclusiva: inizia la sfida a Fifa 20. Tutte le novità più interessanti

eFootball PES 2020 è ufficialmente disponibile e lancia la sfida a FIFA 20 : Mentre sulle nostre pagine spicca la nostra recensione in corso, Konami Digital Entertainment ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC in versione fisica e digitale. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.KONAMI, dopo aver svelato all'E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l'Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e ...

