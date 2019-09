Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – Pd e M5s hanno trovato l’accordo sulper lein: si tratta di, nella ricezione turistica di Norcia e presidente umbro di Federalberghi. L’annuncio ufficiale lo da lo stessosu Facebook attraverso un post.: ORA COSTRUIRE IL FUTURO, INSIEME POSSIAMO FARCELA “Come tanti sono innamorato della miae cerco di migliorare le cose che mi circondano, non mi sono mai tirato indietro di fronte alle sfide, per questo che ho deciso di accogliere l’invito a candidarmi Presidente della Regionedopo l’invito che tante realtà civiche e politiche mi hanno rivolto”. Il neocon un videomessaggio sul social network spiega le ragioni della sua candidatura, sostenuta da Pd e M5s. “È ora- sottolinea- di costruire il futuro dell’, è una regione che ha bisogno di fortissimi cambiamenti, per l’ambiente, per il lavoro, ...

romadailynews : Pd e 5S trovo candidato per #regionali #Umbria: scelto Vincenzo Bianconi: Roma – Pd e M5s… - Gb2002Gb : RT @granmartello: 'Casualmente' la piattaforma conferma sempre con percentuali bulgare decisioni prese da una ristretta cerchia. Un bel par… - Blinky74 : RT @granmartello: 'Casualmente' la piattaforma conferma sempre con percentuali bulgare decisioni prese da una ristretta cerchia. Un bel par… -