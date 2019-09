Nubifragio a Napoli,sospesa linea metro

Il violentoche si è abbattuto suha provocato l'allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi, con erosione della massicciata e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Dalle 4.00 è sospeso il traffico ferroviario sul trattopolitano della2 traCampi Flegrei eSan Giovanni Barra per i danni causati dal maltempo. Sul posto le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per consentire il ripristino della circolazione.(Di lunedì 23 settembre 2019)