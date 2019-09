Multa auto sostitutiva | a chi spetta pagare e i 3 possibili casi

La poliziotta vuole farle la Multa - ma lei non la prende bene e reagisce così. La scena ripresa da un automobilista : Il video è stato girato da un automobilista a Krugersdorp, in Sudafrica, e pubblicato su Twitter. Una donna di 27 anni ha investito una poliziotta, che stava per farle una multa per guida con il cellulare. L’agente è stata trascinata per diversi metri prima dell’intervento della polizia, che ha fermato e arrestato la donna al volante. Fortunatamente la poliziotta ha riportato solo alcune contusioni L'articolo La poliziotta vuole ...

Multa autovelox in città : quando è legittima e chi può emetterla : Multa autovelox in città: quando è legittima e chi può emetterla Non sempre l’utilizzo degli autovelox in città è consentito dalla legge, ci sono infatti regole specifiche da rispettare. In caso contrario, la eventuale Multa autovelox emessa per il superamento dei limiti di velocità, è da considerarsi illegittima. Vediamo allora di fare luce su questa situazione, in modo da capire quando la sanzione vale e quando no. Se ti interessa ...

In ritardo - carro funebre sfreccia in autostrada : Multato dalla polizia dopo un inseguimento : Una pattuglia della Polstrada si è vista superare dal mezzo. Il conducente è stato multato e si è visto decurtare 11 punti...

Fermato con l'auto monegasca in Italia : 500 euro di Multa al frontaliere : Fabrizio Tenerelli Il frontaliere è stato Fermato dalla polizia che ha compilato un verbale da 520 euro, perché la legge vieta a chi è residente in Italia di circolare con auto straniere. Purtroppo, la normativa colpisce anche chi abita alla frontiera Viaggiava in Italia con un’auto aziendale immatricolata nel Principato di Monaco, malgrado la legge vieti ai nostri connazionali di spostarsi con vetture di targa straniera. Una ...

Multa auto 2019 : interessi - importo per sanzione e quando aumenta : Multa auto 2019: interessi, importo per sanzione e quando aumenta Non pagando una Multa, dopo qualche anno, si potrebbe ricevere una cartella esattoriale che impone di pagare una cifra anche del doppio più alta rispetto all’importo iniziale. Come accertarsi che gli interessi sulle sanzioni siano stati calcolati in modo corretto dall’Agenzia di Riscossione? Multa auto: in base a cosa lievita l’importo? L’importo di una Multa stradale ...

Genova - lascia l'auto in divieto per soccorrere la moglie incinta : Multato : Enrico Gatto, 42 anni, voleva raggiungere la compagna che stava male ma non riusciva a trovare parcheggio

Incinta - auto nel posto disabili : Multa : 22.22 "Sono stato multato perché ho lasciato l'auto nel parcheggio per disabili mentre correvo da mia moglie, Incinta di nove mesi che si era sentita male". Un caso simile a quello di Napoli, dove una donna Incinta che ha partorito poco dopo è stata multata e fatta scendere da un bus. Questa volta è accaduto a Ronco Scrivia (Genova). Il sanzionato è un uomo di 42 anni: "Mia moglie era in farmacia per le pulsazioni altissime". La donna ha ...

Auto su posto disabili per soccorrere la moglie incinta - Multato : “Certi episodi non accadono soltanto sugli Autobus di Napoli, anche qui nel Genovese: io sono stato multato per aver lasciato l’Auto in un parcheggio per disabili, mentre mi precipitavo a soccorrere mia moglie incinta di nove mesi che aveva appena accusato un malore“. Lo denuncia Enrico Gatto, 42enne promoter nel settore turistico. Come scrive il Secolo XIX, l’uomo ce l’ha con i vigili urbani del paese in cui risiede con la sua ...

Genova - lascia l’auto in divieto per soccorrere la moglie incinta (e lo dice ai vigili) : Multato : "Certi episodi non accadono soltanto sugli autobus di Napoli, anche qui nel Genovese: io sono stato multato per aver lasciato l’auto in un parcheggio per disabili mentre mi precipitavo a soccorrere mia moglie incinta di nove mesi che aveva appena accusato un malore”, la denuncia di un 42enne che si è ritrovato una multa nonostante avesse spiegato la situazione ai vigili.

Corre dalla moglie incinta e lascia l'auto nel parcheggio dei disabili : Multato dai vigili : “Sono stato multato perché ho lasciato l’auto nel parcheggio per disabili mentre Correvo da mia moglie, incinta di nove mesi, che si era sentita male”. Un caso simile a quello di Napoli, dove una donna incinta che stava per partorire è stata multata e fatta scendere da un bus, è accaduto a Ronco Scrivia (Genova). Lo denuncia Enrico Gatto, 42 anni. Ce l’ha con i vigili urbani in servizio a Borgo ...

Napoli - 28enne incinta sale su un autobus senza biglietto perché sono iniziate le doglie : controllore la Multa e la fa scendere : È salita sull’autobus al volo, diretta all’ospedale, perché all’improvviso erano iniziate le doglie. Ma, una volta sul mezzo, è stata multata e fatta scendere perché senza biglietto. L’episodio, riportato da Repubblica, è successo a Napoli e ha visto protagonista una giovane donna incinta, Federica di 28 anni. Dopo la disavventura, la neo-mamma, è riuscita ad arrivare al pronto soccorso e a partorire la sua bambina, ...

Bari - vigili in borghese su moto per Multare chi usa il cellulare mentre guida. Decaro : "E' poco - va sequestrata l'auto" : La linea dura dopo la morte della 18enne investita mentre era in bici. Gli agenti agganciano, seguono e poi bloccano gli autisti mentre usano il telefonino: multe da 161 euro e 5 punti sulla patente

Carico auto troppo 'ingombrante' - Multato in autostrada /FOTO : Vibo Valentia, 5 ago. - (AdnKronos) - Difficile passare inosservati quando si viaggia con un Carico troppo 'ingombrante'. Ma è proprio ciò che è accaduto nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A/2 nei pressi dello svincolo per S. Onofrio (Vibo Valentia) dove una pattuglia della Polizia Strada

Carico auto troppo ‘ingombrante’ - Multato in autostrada /FOTO : Vibo Valentia, 5 ago. – (AdnKronos) – Difficile passare inosservati quando si viaggia con un Carico troppo ‘ingombrante’. Ma è proprio ciò che è accaduto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A/2 nei pressi dello svincolo per S. Onofrio (Vibo Valentia) dove una pattuglia della Polizia Stradale di Vibo Valentia ha fermato un’autovettura Volkswagen Sharan diretta a sud. Ad attirare ...