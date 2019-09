Gazzetta | un Napoli camaleonte capace di cambiare faccia al di là del 4-4-2

Gazzetta – Napoli - turnover col Lecce : tre esordi per Ancelotti : Prime anticipazioni sulla formazione di Lecce L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dà alcune anticipazioni sulla formazione di Ancelotti per la gara contro il Lecce: potrebbero essere tre i cambi: “Per domani è quasi certo il debutto stagionale per il portiere colombiano David Ospina e per il terzino francese Kevin Malcuit, finora «chiusi» dalle ottime prestazioni degli emergenti Meret e Di Lorenzo. Battesimo ...

Formazione Lecce-Napoli. Gazzetta : fuori Koulibaly tocca a Manolas e Maksimovic : fuori Koulibaly, posto a Manolas e Maksimovic. Questa la rivoluzione di Ancelotti in difesa contro il Lecce secondo la Gazzetta dello Sport. Riposano anche Mertens e Callejon e in attacco il Napoli prova una coppia inedita. Saranno infatti Lozano e Milik a puntare la porta di Gabriel domani. Il polacco alla prima stagionale dopo l’infortunio rimediato in estate ritrova la sua posizione vuole dimostrare di essere il bomber che serve al ...

Formazione Napoli – Gazzetta : 5 nuovi titolari in campo con il Lecce. Milik c’è : Dovrebbero essere 5 le novità in campo per il Napoli contro il Lecce, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. È quasi certo per domani il debutto stagionale per Ospina e Malcuit. Anche Ghoulam dovrebbe essere della partita insieme ad Elmas Ma soprattuto si aspetta finalmente in campo Milik il capocannoniere (20 gol) della passata stagione ha assistito da spettatore al festival del gol del migliore attacco del campionato con tutti i suoi compagni ...

Gazzetta : formazione Lecce-Napoli - Ancelotti prova la coppia Lozano-Llorente : Ancelotti pronto a far esordire la coppa Llorente-Lozano, secondo la Gazzetta dello Sport. Quale migliore occasione infatti per provare l’inedito duo d’attacco che non contro i pugliesi, complice la necessita di fare turn-over in vista delle prossime sfide. La settimana prossima infatti vedrà il Napoli impegnato nella doppia sfida casalinga contro il Cagliari e il Brescia. Confermata la coppia dei centrali di difesa Koulibaly-Manolas ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

“StraordiNapoli” - Gazzetta elogia gli azzurri : “Liverpool spadellato e rosolato!”. E ora il San Paolo… : “StraordiNapoli”, ‘La Gazzetta dello Sport’ elogia la gara degli azzurri contro i campioni d’Europa in carica: “Liverpool spadellato e rosolato!”. L’analisi “StraordiNapoli”, titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a proposito del match che ha visto gli azzurri mettere sotto i campioni d’ Europa in carica. Una prestazione, quella degli ...

Gazzetta : alto livello di gioco e tempi giusti per un Napoli europeo : alto livello di gioco e tempi giusti sono il segreto della vittoria del Napoli sul Liverpool di ieri sera al San Paolo. Ma Vernazza sulla Gazzetta dello Sport avvisa che una vittoria non assicura nulla, è già successo in passato. Napoli compatto, avvolto in un 4-4-2 con attacco all’insegna dell’originalità: né Mertens né Lozano sono prime punte, per cui vanno valutati con differente metro.Napoli con il doppio falso nove contro i giganti Van ...

Gazzetta : probabile formazione Napoli-Liverpool - Llorente dal primo minuto : Ancelotti ci ha abituato alle sorprese delle sue formazioni dal primo minuto, anche per questa sera cresce l’attesa per capire quale sarà l’undici messo in campo contro il Liverpool, Ci sono diverse posizioni su cui i media non trovano l’accordo tra cui quella relativa a Fernando Llorente. Dalla sua presentazione il calciatore spagnolo si è detto a disposizione del mister seppur con pochi allenamenti alle spalle e sabato ha ...

Gazzetta : Napoli prestazione positiva - ma sbaglia troppo in difesa : Comincia a divertire il Napoli di Carlo Ancelotti, secondo la Gazzetta dello Sport, anche se appare a tratti troppo “zemaniana”. Micidiale Lozano finché non ha avvertito la stanchezza, e Fabian che tiene il pallino del gioco a centrocampo. Nel complesso una buona prestazione ma con i soliti errori difensivi. Ancelotti sostiene che accada in maniera a volte un po’ voluta, per forzare l’azione offensiva, ma alcuni errori sono ...

Gazzetta : La formazione di Napoli-Sampdoria - tanto turnover per Ancelotti : Modulo? Non è importante dare i numeri e definire un modulo, come ha spiegato ieri in conferenza Ancelotti, conta chi scende in campo e soprattutto cosa l’allenatore gli chiede di fare nei 90′. Il Napoli schiera un attacco tutto nuovo contro la Sampdoria, ancora ai box Milik e Insigne, anche se Lorenzo sarà in panchina, secondo La Gazzetta dello Sport infatti scenderanno in campo oggi Llorente e Younes. Torna a centrocampo Elmas dopo ...

Gazzetta : cosa manca al Napoli? : La Gazzetta dello Sport ha chiesto a tre grandi ex campioni azzurri cosa manca alla squadra diAncelotti per poter battere la Juve e vincere finalmente lo scudetto Giordano si sofferma sull’attacco «Ci vorrebbe un centravanti alla Careca, che sappia andare in profondità e che abbia abilità nel dribblare». Per Bagni è fondamentale il carattere «Occorre maggiore personalità, dopodiché il Napoli lotterà insieme all’Inter per battere la Juventus ...

Gazzetta : qual è il modulo giusto per il Napoli? : Continua il dibattito sul modulo del Napoli la Gazzetta dello Sport che ha sentito sul tema tre grandi ex campioni azzurri: Beppe Bruscolotti, Salvatore Bagni e Bruno Giordano. Il problema è il centrocampo ovviamente, troppo sguarnito secondo Bagni nel 4-2-3-1, con poco supporto alla difesa, cosa che ha provocato il pieno di gol incassati nelle prime due giornate. Sarebbe un Napoli molto dinamico invece secondo Bruno Giordano con lo stesso ...

Gazzetta – Napoli attacco a rischio! Possibile forfait di Insigne… : Napoli, attacco a rischio. La situazione infortuni La situazione infortuni nella rosa azzurra desta alcune preoccupazioni anche in considerazione dell’esordio in Champions, ne parla la Gazzetta dello Sport. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Insigne e Milik bloccati da problemi muscolari; Lozano che rientrerà dal Messico soltanto giovedì pomeriggio, a 36 ore dall’inizio della partita e Fernando Llorente che si sta ...

Gazzetta : in casa Samp sperano di avere una proposta per la cessione prima della partita con il Napoli : Una sola scadenza per la trattativa sulla possibile cessione della Sampdoria da parte del presidente Massimo Ferrero alla Calcio Invest LLC, il gruppo che fa riferimento a Gianluca Vialli, il 30 settembre. Nessuna fretta dunque, sottolinea la Gazzetta dello Sport, ma tanto buon senso per cercare di portare a termine questa trattativa che sta turbando gli animi dei tifosi e che adesso, come confermato da Di Francesco, è entrata anche nello ...