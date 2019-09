Emmy 2019 | i vincitori | Game of Trones e Fleabag trionfano come migliori serie tv

Emmy Awards 2019 - i vincitori (su tutto Il Trono di Spade - Chernobyl e Fleabag) : tutto è andato come doveva andare agli Emmy Awards 2019, almeno per quel che riguarda Il Trono di Spade. La 71° edizione dei Primetime Emmy Awards si è svolta a Los Angeles domenica 22 settembre notte (ora italiana) per premiare i prodotti migliori dell'anno solare 2019, cioè tutto ciò che è andato in onda (in tv o in streaming) tra il mese di giugno del 2018 e il mese di maggio del 2019. Nonostante la serie ...

Tutti i vincitori degli Emmy 2019 : Phoebe Waller-Bridge e la sua “Fleabag” hanno sbancato, e hanno vinto anche “Game of Thrones” e “Chernobyl”

Emmy Awards 2019 - vincono Game of Thrones e Fleabag : Game of Thrones e Fleabag sono le due serie regine degli Emmy 2019, gli Oscar per la tv assegnati a Los Angeles nella consueta cerimonia giunta alla sua 71esima edizione hanno sancito l’addio con il botto per lo show fantasy ispirato ai romanzi di George R.R. Martin e il trionfo per l’attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller Bridge che con il suo Fleabag, disturbante e divertente serie prodotta da Amazon e BBC, ha portato a casa la ...

«Game of Thrones» e la lista dei vincitori agli Emmy Awards 2019 : Emmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy ...

Emmy Awards 2019 - tutti i vincitori dei premi delle serie tv : È stata una notte piena di sorprese quella degli Emmy 2019: i premi più prestigiosi della televisione americana, infatti, sono stati distribuiti in modo più variegato di quanto si potesse pensare alla vigilia, con qualche assegnazione decisamente inaspettata. Game of Thrones, che partiva da un record di 32 nomination, si è portato a casa il riconoscimento più ambito, quello della miglior serie drammatica, e il premio a Peter Dinklage come ...

Agli Emmy 2019 trionfano le sneakers di Viola Davis insieme al rosso e al rosa : Ancora una volta è Viola Davis a incarnare la libertà di espressione per una donna, e cosa c'è di meglio che cambiare scarpa e mettersi comodo da un certo momento in poi? Agli Emmy 2019, la bella attrice si presenta con entrambi i suoi volti e se sul red carpet sfila davanti ai fotografia impazziti con tanto di tacchi altissimi, sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles si presenta poi con le sneakers ai piedi, in barba alle convenzioni ...

Emmy Awards 2019 : tutti i vincitori : Emmy Awards 2019 - Michelle Williams (da Twitter) Il Trono di Spade, a fronte delle sue trentadue nomination, in questa sua ultima partecipazione agli Emmy Awards ha portato a casa solo due premi, quello come miglior serie drammatica e come miglior attore non protagonista per Peter Dinklage. Tra gli altri vincitori della serata, trasmessa questa notte in diretta da Rai 4, ci sono anche Fleabag come miglior commedia, Chernobyl come miglior ...

Michelle Williams trionfa agli Emmy Awards 2019 con Fosse/Verdon e rilancia la parità retributiva (video) : Michelle Williams ha alle spalle una lunga carriera che l'ha vista raccogliere successi al cinema e in tv e qualche ora fa ha fatto lo stesso sul palco degli Emmy Awards 2019 dove ha trionfato per il suo ruolo in Fosse/Verdon. La serie tv è già andata in onda negli Usa e su Sky, in Italia, regalando al pubblico un altro volto di Michelle Williams pronta non solo ad affrontare la mini serie drammatica ma anche tutto quello che il suo ruolo ha ...

Julia Garner agli Emmy 2019 stravince sulle attrici de Il Trono di Spade : sui social è polemica (video) : È giovane ma ha già del talento da vendere: la vittoria di Julia Garner agli Emmy 2019 giunge inaspettata anche per la stessa attrice, che non pensava di battere la concorrenza composta dalle interpreti de Il Trono di Spade. Dopo aver abbracciato i suoi colleghi di Ozark, Jason Bateman (anche lui vincitore quest'anno come miglior regista per l'episodio 2x01 Riparazione), la Garner sale sul palco per ritirare il premio. Commossa ed emozionata, ...

Emmy Awards 2019 : vincitori e vinti. L’ultima volta di «Game of Thrones» : Emmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy ...

Jodie Comer agli Emmy 2019 vince come miglior attrice per Killing Eve e abbraccia Sandra Oh (video) : Un'incredula e scioccata Jodie comer agli Emmy 2019 accetta il premio come miglior attrice in una serie drammatica. Una vittoria meritata per una delle protagoniste di Killing Eve. Con il ruolo della psicopatica Villanelle, la star ha conquistato davvero tutti ed era questione di tempo prima che il suo talento venisse riconosciuto. Dopo l'annuncio, Jodie comer abbraccia la collega Sandra Oh - anche lei in lizza per l'Emmy, dopo averlo vinto ...

Il Trono di Spade agli Emmy 2019 vince con riserva - Peter Dinklage festeggia il suo record : “Lo rifarei subito” (video) : Una vittoria dolce-amara quella de Il Trono di Spade agli Emmy 2019. Era scontata che lo show fantasy della HBO, che ha chiuso i battenti a maggio, vincesse come miglior serie drama nonostante un'ultima stagione deludente. Game of Thrones ha stravinto su serie come Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve (tra i papabili a portarsi a casa la statuetta), Ozark, Pose, Succession e This Is Us. Sui social molti si dicono delusi ma non sorpresi ...

Emmy 2019 - i vincitori in un’annata rivoluzionaria dominata da Fleabag - Chernobyl e Mrs. Maisel : I premi più importanti della TV offrono anche nel 2019 diverse conferme e più di una sorpresa. La prima cerimonia senza conduttore da 16 anni a questa parte lascia spazio a performance musicali, momenti commemorativi, sketch e ringraziamenti più lunghi, ma soprattutto prese di posizione nette e radicali su temi socialmente rilevanti come la parità di genere nelle retribuzioni e l'equità di trattamento nei confronti delle persone LGBTQ. Come di ...

La vittoria di Fleabag agli Emmy 2019 - l’incredulità di Phoebe Waller-Bridge : “Scrivo per questo!” (video) : Fleabag agli Emmy 2019 non conosce rivali: Phoebe Waller-Bridge straccia la concorrenza e ruba a Veep di Julia Louis-Dreyfus lo scettro come miglior attrice in una comedy. La serie britannica si è portata a casa anche la statuetta come miglior serie comedy, miglior regia (quella di Harry Bradbeer) e miglior sceneggiatura (scritta dalla Bridge), entrambi per il primo episodio. L'attrice è incredula quando deve ritirare l'Emmy sul palco: "Devo ...