Caso Don Giorgio | Salvini tuona | Non penso che Dio sia fiero di lui

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Matteoporta in giudizio Don, che gli aveva dato anche del "pezzo di m...". Nessun provvedimento per ora dalla Chiesa cattolica Matteo, suldi donDe Capitani, un prete che si è esibito in una serie di commenti davvero opinabili riguardanti il leader leghista, non le ha mandate a dire: "Non- ha dichiarato l'ex ministro dell'Interno, secondo quanto riporta Agi - che Dio siadi avere come portavoce don". Si tratta di un commento che arriva in relazione al giudizio che verrà emesso nei confronti del consacrato rispetto a quella che, almeno per ora, rimane una presunta diffamazione. Di questo, infatti, è stato accusato il membro ecclesiastico. Manon si è limitato solo a questa breve considerazione. Il vertice del Carroccio si è anche detto meravigliato per l'assenza di "provvedimenti": la Chiesa ...

flaviotiravento : ????'Caso don Euro', l'avvocato: «Molti sapevano, ma solo noi abbiamo denunciato» - fedesung : RT @rianahyung: buonasera in caso ve lo foste dimenticati vorrei ricordarvi di quando in un'intervista Yoongi disse: “I focus on personalit… - henderomanct : don't lie • it’s silent • lmao • nah • sono astemia • nada • n anche se l’hanno capito tutti • nessuno onesta… -