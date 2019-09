Antibiotico-resistenza | scoperta una chiave per aprire le “porte” del super-batterio e

Italia prima in Europa per Antibiotico-resistenza - infettivologi : “Servono educazione sanitaria e nuovi antibiotici” : Appello degli infettivologi Italiani riuniti a Napoli per il Congresso nazionale della SITA, la Società Italiana di Terapia Antinfettiva: è urgente fare educazione sanitaria nelle scuole e promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici. Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza cresce nel nostro Paese. In Toscana, per esempio, si è registrato in poco meno di un anno un outbreak da New Delhi Metallo beta-lactamase (NDM), che ha i ...