Anche i gatti hanno un cuore | lo studio | “Si affezionano al loro padrone”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Freddi, distanti o opportunisti. Ida sempre sono accusati di questo e altro, ma unopubblicato sulla rivista Current Biology rivela l’opposto:, come i cani e come i bambini,capacità socio-cognitive e sanno affezionarsi a chi si prende cura diin un modo finora sottostimato. Il lavoro, svolto dai ricercatori dell’università Statale dell’Oregon, è coordinato da Kristyn Vitale: “Il nostroindica che quando ivivono in uno stato di dipendenza con un essere umano il comportamento di attaccamento è flessibile e la maggior parte diusa l’uomo come fonte di comodità e di sicurezza in un nuovo ambiente”. Per dimostrarlo i ricercatoricondotto un test sull’attaccamento: un gatto adulto o cucciolo deve passare due minuti in una stanza nuova con il suo umano, e poi rimanerci da solo per altri due ...

