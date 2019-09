Cascavel47 : John Milton “fan” di William Shakespeare, scoperte le sue annotazioni su uno dei First Folio - TutteLeNotizie : John Milton “fan” di William Shakespeare, scoperte le sue annotazioni su uno dei First Folio - BPendragon18 : RT @SanGregorino: RT circulodepoesia: La belle dame sans merci, de John Keats -

(Di domenica 22 settembre 2019) Lo scrittore britannico(1608-1674), autore del poema epico “Paradiso perduto”, aveva un’ammirazione sconfinata per(1564-1616). La conferma arriva dalla scoperta delFolio di, prima raccolta a stampa delle 36 opere teatrali del drammaturgo inglese, che appartenne allo stesso. L’esemplare è stato ritrovato nel reparto dei libri rari della Free Library di Filadelfia (Usa), dove è stato identificato da due studiosi di letteratura inglese moderna. La copia presenta centinaia diai margini delle pagine scritte a mano con molta probabilità dallo stesso, la cui produzione fu notevolmente influenzata dall’autore di “Amleto”. Per celebrare la scoperta, la Free Library espone per un mese, fino al 19 ottobre, ilFolio insieme a una copia della prima edizione del capolavoro di, ...

