F1 | la Mercedes non può stare tranquilla Vantaggio ancora ampio | ma ora la Ferrari mette

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Due vittorie nelle ultime sette gare, dopo che ne aveva conquistate otto nei primi otto appuntamenti del Mondiale 2019 di Formula Uno. Tre pole position nelle ultime nove uscite, dopo che inizialmente aveva centrato un ottimo cinque su sei. Di cosa stiamo parlando? Delle statistiche della. Sia ben chiaro, non stiamo certo delineando una sorta di crisi per la scuderia di Brackley ma, quantomeno, non si può non sottolineare che da un paio di mesi le W10 sono sempre meno dominanti rispetto alle rivali che, oggettivamente, hanno compiuto passi in avanti concreti. Aveva iniziato la Red Bull a ridurre il gap, con le due vittorie di Max Verstappen tra Red Bull Ring e Hockenheim (senza la clamorosa rimonta di Lewis Hamilton in Ungheria sarebbe stata tripletta) quindi, dopo la sosta agostana, è toccato allarispondere presente, eccome, con tre successi consecutivi (due con ...

