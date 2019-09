Tennis | ATP San Pietroburgo 2019 | la finale sarà tra Daniil Medvedev e Borna Coric

Tennis : Nishikori non sarà a Tokyo e a Shanghai. Grande chance per Berrettini in vista delle ATP Finals : Il giapponese Kei Nishikori, rivale diretto di Matteo Berrettini e Alexander Zverev per le ATP Finals di Londra, ha annunciato tramite la sua app ufficiale che salterà l’ATP 500 di casa, a Tokyo, e il Masters 1000 di Shanghai, a causa di un problema al gomito e braccio destro che si trascina fin dal Roland Garros. Queste le parole del nipponico: “Ho alcune buone notizie e alcune cattive. In questi giorno ho continuato a monitorare il ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo : Medvedev-Gerasimov e Coric-Sousa le semifinali - Berrettini out : Si sono giocati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, che precede il trasferimento verso la stagione che si divide tra Cina e Giappone nelle prossime settimane. Dopo aver eliminato Matteo Berrettini in due set per 7-6(5) 7-6(3), il bielorusso Egor Gerasimov, partito dalle qualificazioni, si troverà di fronte l’uomo che ha sfiorato la vittoria agli US Open, il russo Daniil Medvedev, vincitore del derby con Andrey ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 19 settembre. Avanza Matteo Berrettini - eliminato Salvatore Caruso : Oggi si sono disputati gli ultimi sei incontri validi per gli ottavi del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo erano impegnati due azzurri. Matteo Berrettini Avanza ai quarti entrando virtualmente tra i primi otto della Race to London liquidando l’iberico Roberto Carballes Baena con un perentorio 6-1 6-2, mentre si ferma la corsa di Salvatore Caruso, sconfitto per 6-3 6-4 dal norvegese Casper ...

Tennis - ATP Metz 2019 : i risultati giovedì 19 settembre. Tsonga e Basilashvili ai quarti di finale - cadono Goffin e Sonego : Cinque gli incontri in programma quest’oggi dell’ATP di Tennis a Metz (Francia), validi per gli ottavi di finale. Sul cemento transalpino il derby tra Jo-Wilfried Tsonga (n.61 del ranking) e Pierre-Hugues Herbert (n.55 del mondo) è terminato in favore del primo per 6-3 6-4. Tsonga ha imposto la sua maggior potenza, specie con il dritto, prevalendo nel confronto e qualificandosi ai quarti di finale dove affronterà la testa di serie ...

Tennis - ATP Metz 2019 : Lorenzo Sonego sconfitto negli ottavi di finale da Lucas Pouille. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.51 del ranking) impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Tennis a Metz (Francia). L’azzurro è stato sconfitto dal padrone di casa Lucas Pouille (n.26 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 9 minuti di partita. Ha provato a rimanere aggrappato al match il piemontese, specie nel secondo set, ma poi la maggior completezza Tennistica del transalpino è venuta fuori e ha fatto la ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente alle Finals di Londra. L’azzurro è n.8 dell’ATP Race : Sono bastati appena 58′ a Matteo Berrettini per aggiudicarsi il match valido per il secondo turno dell’ATP di San Pietroburgo (Russia) contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.77 del ranking). L’azzurro, semifinalista recentemente allo US Open, si è aggiudicato il confronto con il punteggio di 6-1 6-2, qualificandosi ai quarti di finale dove affronterà il bielorusso Egor Gerasimov (n.119 ATP). Sulla carta non un match ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Salvatore Caruso esce agli ottavi per mano del norvegese Casper Ruud : Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Salvatore Caruso nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’azzurro cede al norvegese Casper Ruud, numero otto del seeding, che si impone in un’ora ed un quarto di gioco con il punteggio di 6-3 6-4. Nel primo set si inizia sul filo dell’equilibrio, con i primi quattro giochi dominati dal servizio. Nel quinto game è il norvegese il primo a ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Matteo Berrettini va senza problemi ai quarti - travolto Roberto Carballes Baena : La marcia di Matteo Berrettini ricomincia da San Pietroburgo, e lo fa come meglio non potrebbe. L’azzurro, infatti, riprende la sua corsa nella battaglia per le ATP Finals (il successo di oggi, in linea virtuale, gli darebbe peraltro la necessaria ottava posizione nella Race) con il successo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del torneo russo: il punteggio finale è di 6-1 6-2 in 56 minuti. Troppa, ad oggi, la ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 18 settembre. Al terzo turno Kukushkin e Gerasimov - Caruso batte Fabbiano : Oggi si sono disputati sei incontri dell tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo quattro di questi erano validi per il primo turno, tra i quali il derby azzurro tra Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano, andato al primo in rimonta per 2-6 6-3 6-3. Negli altri tre incontri che mettevano in palio il pass per gli ottavi il lusitano Joao Sousa si è sbarazzato dello slovacco Jozef Kovalik con un rapido 6-2 ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Salvatore Caruso si aggiudica il derby contro Fabbiano. Il siciliano agli ottavi di finale : Salvatore Caruso la spunta nel derby tutto tricolore contro Thomas Fabbiano (n.92 del mondo), nel match valido per il primo turno dell’ATP di Tennis a San Pietroburgo (Russia). Sul cemento russo il siciliano (n.114 del ranking) si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 in 1 ora e 57 minuti di partita, venendo fuori alla distanza e prevalendo grazie alla sua regolarità. Caruso, dunque, accede agli ottavi di finale dove ...

Tennis - ATP Metz 2019 : risultati di martedì 17 settembre. Avanzano Sonego - Gasquet e Tsonga - fuori Hurkacz : Si è quasi completato il quadro degli incontri di primo turno del Moselle Open, torneo ATP 250 sul cemento francese indoor di Metz, con la disputa, oltre a quello di Lorenzo Sonego col tedesco Oscar Otte, di altri sei match. La cronaca del match di Lorenzo Sonego Accedono al secondo turno i veterani beniamini di casa Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga, che hanno entrambi perso il primo set battendo rispettivamente lo spagnolo Marcel ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 17 settembre. Avanti Roberto Carballes Baena - fuori Matteo Viola : Oggi si sono disputati sei incontri validi per il tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo il lucky loser italiano Matteo Viola cede nel primo turno del singolare alla wild card di casa Evgeny Donskoy, che si impone con lo score di 6-2 6-1. Maggior fortuna per il lucky loser bosniaco Damir Dzumhur, che approfitta del ritiro del serbo Janko Tipsarevic, in tabellone con il ranking protetto, quando il ...

Tennis - ATP Metz 2019 : Lorenzo Sonego al secondo turno - battuto il tedesco Oscar Otte : Nel primo turno del Moselle Open, torneo ATP 250 sul cemento francese indoor di Metz, Lorenzo Sonego ha battuto col punteggio di 6-2 7-6 il tedesco Oscar Otte. Sonego deve salvare una palla break nel primo gioco del match ma poi è lui a strappare il servizio all’avversario nel quarto e nell’ottavo game incamerando il primo set in 35 minuti. Ben diverso l’andamento del secondo parziale, durato 58 minuti: il 24enne torinese ha tre palle break nel ...