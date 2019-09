Ricevono Android 10 i OnePlus 7 e 7 Pro | elenco novità dell’aggiornamento

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 21 settembre 2019) Hanno ricevuto ufficialmente l'aggiornamento ad10 in versione stabile i7 e7 Pro, chiaramente basato su OxygenOS 10.0. La comunicazione è arrivata direttamente dal forum ufficiale di, quindi non la si può contestare. Cambia il design dell'UI (com'era prevedibile), ed anche i permessi avanzati relativi alla localizzazione (risvolto molto utile per la salvaguardia della privacy, sempre più a rischio al giorno d'oggi). C'è adesso la possibilità di opzionare le forme delle icone in visualizzazione all'interno delle impostazioni rapide. A partire da questo upgrade potrete tornare indietro attraverso i passaggi interni dal laterale mancino o destro del display, ed è stata anche integrata una nav bar nella parte sottostante in modo da consentire la transizione da sinistra a destra per le applicazioni recenti. Una menzione va anche alla nuova opzione 'Game ...

OptiMagazine : Ricevono Android 10 i #OnePlus7 e 7 Pro: elenco novità dell'aggiornamento - zazoomblog : OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Android 10 in versione stabile con OxygenOS 10.0 - #OnePlus #ricevono #Android #versione… - GizChinait : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro ricevono Android 10 con la nuova OxygenOS Stabile ONEPLUS, oneplus 7, OnePlus 7 Pro… -