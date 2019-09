Meghan osa un look trasparente alle nozze dell’amica | ma non spegne le polemiche

Finisce il ‘congedo maternità’ per Meghan Markle - da oggi torna a lavoro ma cambia mestiere : ecco cosa farà : La duchessa di Sussex è tornata oggi a suoi impegni ufficiali, dopo quattro mesi dalla nascita del figlio Archie. L’occasione della ripresa del lavoro per Meghan Markle è stata il lancio di una collezione di abiti che sosterrà un’organizzazione caritatevole e una lode ai “marchi britannici per antonomasia“. Il congedo di maternità dell’ex attrice è finito questo pomeriggio, quando è arrivata a Londra, precisamente a ...

Tyler Scott Dooley - si sposa il nipote «testa calda» di Meghan Markle : Papà Thomas MarklePapà Thomas MarkleIl fratellastro Thomas Jr. MarkleMamma Doria RadlanMamma Doria RadlanTyler Scott Dooley, 26 anni, è un ragazzone dell’Oregon, con la barba corta e le camicie di flanella. Per vivere, coltiva marijuana. Ce l’ha intorno a casa, in una piantagione propria che, in omaggio al buon nome di famiglia, ha deciso di chiamare Markle’s Sparkle, «la scintilla dei Markle». Di Thomas Jr, il padre che ha ripudiato, di ...

Meghan Markle e Harry si separano da William e Kate : cosa è stato deciso con un documento reale : Kate e William sempre più distanti da Harry e Meghan. Le due coppie, prima impegnate insieme nella stessa fondazione, ora avranno ognuna un ente benefico proprio. La Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Duke and Duchess of Sussex, ora è diventata semplicemente The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge. Harry e Meghan, dunque, gestiranno un proprio ente benefico, la Sussex Royal Foundation. Sebbene fonti di ...

Meghan e Harry spendono 100 mila euro per la vacanza a Ibiza : la Regina furiosa : Nuovo scivolone per Meghan Markle, che questa volta non ha fatto infuriare solo la Regina, ma anche i contribuenti inglesi. Tutta colpa della sua vacanza con Harry a Ibiza che è costata la bellezza di 100 mila euro per una sola settimana di soggiorno. Una cifra spropositata che è uscita dalle tasche dei sudditi di sua Maestà, che non hanno gradito affatto. In Gran Bretagna, i duchi di Sussex sono stati travolti dalle critiche e Meghan è stata ...

L'indiscrezione : Kate Middleton è gelosa di Meghan Markle : Nuovo capitolo nella presunta faida di palazzo all'interno della famiglia reale inglese tra Kate e Meghan: pare che la duchessa di Cambridge sia gelosa della duchessa del Sussex per una sua particolare dote. Nonostante la famiglia reale inglese non perda occasione per smentire le presunte rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton, le voci di palazzo parlano di una convivenza tutt'altro che pacifica tra le due consorti dei ...

Kate Middleton gelosa di Meghan Markle : cos’ha in più di lei : Kate e Meghan sembrano proprio non andare d’accordo. Ormai tutti si schierano da una parte dell’una o dell’altra dando vita a una faida non solo tra le due reali, ma anche tra i rispettivi sostenitori. Insomma, lo sguardo è sempre puntato sulle donne più chiacchierate d’Europa per cogliere eventuali segni di rottura o di distensione. Vederle vicine sorridenti fa tirare un sospiro di sollievo ai sudditi del Regno Unito, che preferiscono un clima ...

Meghan Markle compie gli anni - il principe Harry : 'Auguri mia meravigliosa moglie' : compie oggi 4 agosto gli anni la Duchessa di Sussex Meghan Marke: 38 le candeline che spegnerà a corte assieme al marito Harry ed al figlio Archie, essendo nata il 4 agosto 1981 in California a Canoga Park a Los Angeles, dalla madre Doria Loyce Ragland, istruttrice di yoga e dal padre direttore della fotografia Thomas Wayne Markle. I genitori divorziarono quando aveva sei anni nel 1988 ma non rimase figlia unica avendo dalla parte paterna i due ...

Meghan Markle torna a lavorare : cosa farà a settembre la duchessa di Sussex : Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle torna a lavorare e lo fa in un ambito per lei inusuale. La duchessa di Sussex, ex attrice hollywoodiana ed ex volto della serie Suits, non...

Meghan Markle - dieta vegana per Archie. La Regina Elisabetta furiosa : "Sua Maestà non accetterà mai che il piccolo Archie venga cresciuto come vegano", dice una fonte vicina alla famiglia reale al tabloid Daily Express. Pare che Meghan Markle ne abbia combinata un'altra delle sue: la duchessa di Sussex avrebbe deciso di far crescere il royal baby con un'alimentazione priva di carne e di derivati animali.La decisione avrebbe mandato su tutte le furie la sovrana, la Regina Elisabetta, che si sarebbe detta molto ...

