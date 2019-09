Uccise una bambina di 9 anni e nascose il corpo in una valigia | incastrato dal Dna dopo

Napoli - ergastolo al boss Rinaldi per l'agguato nel circolo di Portici : Uccise il capo dei Barbudos e una vittima innocente : ergastolo per il boss Ciro Rinaldi e per gli altri imputati per il duplice omicidio di Ciro Colonna (ragazzo estraneo alla camorra, colpito per errore) e per Raffaele Cepparulo, boss dei Barbudos...

Quante persone vengono Uccise ogni anno per una lite stradale? : Sono in aumento in Italia le aggressioni gravi per liti stradali tra automobilisti. Ad aggiornare i dati - all'indomani dell'omicidio di un ventottenne, accoltellato per una mancata precedenza ad Andria - è l'Asaps, l'Associazione amici sostenitori della polizia stradale. Nel primi otto mesi di quest'anno l'Osservatorio dell'Associazione ha registrato 103 episodi a seguito dei quali 5 persone hanno perso la vita e 110 sono rimaste ferite. ...

Milano - Uccise compagna a coltellate durante una lite : condannato a 30 anni di carcere : Aveva accoltellato la compagna all’uscita da un locale notturno a Milano, in via Pezzotti. Un anno e tre mesi dopo, Antonio Nunez Martinez è stato condannato a 30 anni di carcere dal gup del tribunale di Milano, Giulio Fanales, che ha accolto la richiesta del pm Gianluca Prisco. Il dominicano è stato processato con rito abbreviato e ha quindi potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena, ridotta dall’ergastolo a 30 ...

Permesso per i 18 anni a chi Uccise un vigilante. La figlia : "Una vergogna" : Patricia Tagliaferri Il ragazzo è detenuto in un istituto minorile. Foto della festa postata sui social dai parenti Un party in famiglia per festeggiare i 18 anni, il compleanno più importante. La torta, i piatti e i bicchieri di plastica, qualche festone sul muro, gli auguri e le foto di rito. Tutto normale se non fosse che per spegnere le candeline il festeggiato, già condannato con altri due giovanissimi per l'omicidio di una ...

Tirolo - una mucca Uccise turista : dimezzato risarcimento perché vittima “corresponsabile” : Succede anche nei casi di incidenti stradali: la corresponsabilità. Cinque anni fa una mucca uccise in Tirolo una turista tedesca e il contadino lo scorso 22 febbraio fu condannato in primo grado ad un maxi risarcimento di 487mila euro. Ora però la Corte d’appello di Innsbruck ha ribaltato la sentenza, stabilendo una corresponsabilità della vittima del 50%. Il risarcimento è stato perciò sostanzialmente dimezzato, informa il portale online della ...

C’è stata una sparatoria a un festival in California : almeno tre persone sono state Uccise : Tre persone sono state uccise e almeno altre 12 sono state ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di domenica durante un festival gastronomico a Gilroy, California, Stati Uniti, il Garlic festival. Secondo quanto riferito dal consigliere cittadino