Tre giorni di trionfo al Box Office e record d’incassi per Chiara Ferragni – Unposted

Trovata viva l’anziana dispersa in Valcellina : Pierina sopravvissuta Tre giorni sola nei boschi : È stata riTrovata Pierina Filippin, un’anziana signora di Claut (Pordenone), dispersa da lunedì notte. Nonostante le notti all'addiaccio, la donna è stata Trovata viva in un luogo impervio in montagna, a trecento metri di distanza in linea d'aria dall'abitazione. Era in stato confusionale e visibilmente provata, in ipotermia e con ferite compatibili con una caduta.Continua a leggere

Friends compie 25 anni e per Tre giorni invade Comedy Central - mentre il divano arriva a Roma : Friends maratona su Comedy Central dal 20 al 22 settembre per festeggiare i 25 anni A Roma il divano della serie Buon Compleanno Friends! La storica Comedy compie 25 anni e Warner Bros rilancia il marchio alla grande portando in giro per il mondo il divano della serie che sarà a Roma in piazza Barberini il 21 e 22 settembre per poi approdare anche a Lucca durante il Lucca Comics. Non solo ma esiste anche un app Friends 25 per continuare a ...

L'ombrello cade e blocca la porta : dipendenti "cosTretti" a non lavorare per Tre giorni : Non riuscire ad accedere al proprio posto di lavoro perché un ombrello, cadendo, ha bloccato la porta scorrevole. Sembra uno scherzo e invece è ciò che è successo ai dipendenti di una società di Washington DC.Tornati al lavoro dopo il weekend non sono riusciti in nessun modo a varcare la porta dell’edificio che l’azienda affitta. Ad impedirne l’apertura infatti c’era un ombrello, che ...

Anziana ritrovata viva : da Tre giorni era dispersa nei boschi : Determinante per l'esito delle ricerche il fiuto dei tre cani che hanno accompagnato i soccorritori e che indicavano...

Giulia De Lellis - alcuni stralci del libro sono virali : Non mi lavo da Tre giorni : Giulia De Lellis ha già raggiunto la prima posizione nella classifica Amazon, per le vendite ottenute con il suo primo libro: alcuni stralci della sua opera diventano virali. Lo scorso 17 settembre è ufficialmente stato pubblicato il primo libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo. E il giorno stesso in cui è avvenuta l'uscita de Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), l'ex fidanzata di Andrea ...

Migranti - record di arrivi dall’Africa : Trecento in 3 giorni sui barchini Macron : «Ripartizione automatica in Ue» : La linea della neoministra dell’Interno Lamorgese rimane quella di tenere alta la vigilanza in mare. Ma dalla Libia arrivano notizie di un allentamento dei controlli sul territorio

Gli “Sconti geniali” sono arrivati da Trony - ma ci resteranno solo Tre giorni : Trony lancia i nuovi "Sconti geniali", validi solamente online fino al 20 settembre compreso: andiamo a scoprire le offerte più interessanti su smartphone, tablet Android e wearable. L'articolo Gli “Sconti geniali” sono arrivati da Trony, ma ci resteranno solo tre giorni proviene da TuttoAndroid.

Si inaugura il Salone del Restauro di Ferrara - Tre giorni dedicati al patrimonio culturale : Servono competenze trasversali e un approccio multidisciplinare per gestire al meglio le situazioni di crisi nella conservazione dei beni culturali, come nel recente caso della cattedrale di Notre-Dame, devastata da un incendio sei mesi fa. È il tema con il quale la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, istituita dal Mibac per offrire alta formazione nel settore della gestione del patrimonio culturale, si presenta a Ferrara, ...

Napoli - De Laurentiis tuona sulla questione spogliatoi : “io li avrei rifatti in quindici giorni - non in Tre mesi” : Il presidente del Napoli ha lanciato la sua stoccata sulla questione spogliatoi, sottolineando che avrebbe concluso i lavori in sole due settimane La polemica relativa agli spogliatoi del San Paolo non accenna a placarsi, l’ultimo ad intervenire a gamba tesa è Aurelio De Laurentiis, noto per non avere peli sulla lingua quando si tratta di esprimere le proprie idee. Intervenuto ad un evento, il numero uno del club azzurro ha ...

“Mamma - sto bene”. Ritrovata Claudia - la ragazza scomparsa da Tre giorni in Sardegna : Claudia Caddeo, la 18enne scomparsa martedì scorso da Samugheo, in provincia di Oristano, è stata Ritrovata e sta bene. Di lei non si avevano più notizie dal 10 settembre, quando si era allontanata proprio dal suo paese facendo perdere le sue tracce con il telefono spento. Ieri ha chiamato i genitori: "Mamma, sto bene e sono da amici".Continua a leggere

De Laurentiis : «Il Comune ha avuto Tre mesi per rifare gli spogliatoi - io avrei impiegato 15 giorni» : Nella querelle sullo spogliatoio del Napoli allo stadio San Paolo, non poteva mancare la voce di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha parlato a Sky Sport: «Non sono polemiche ma lamentele che porto avanti da quindici anni. Il Comune ha avuto tre mesi di tempo per rifare gli spogliatoi. Io ci avrei messo 10-15 giorni» «Non posso sostituirmi al Comune nel fare i lavori, la legge non me lo consente, In questi quindici anni ho continuato a fare ...

Lui la lascia Tre giorni prima del matrimonio - lei - ricca e molto bella - assolda una gang e lo fa evirare : Una vendetta atroce quella di un bel medico di famiglia nei confronti del suo ragazzo che tre giorni prima del matrimonio aveva deciso di lasciarla. La donna, una bellissima donna di 34 anni di origine brasiliana, che si chiama Myriam Priscilla Castro, seconda l’accusa, aveva assoldato una gang e per vendetta aveva fatto evirare il suo ragazzo, Wendel Souza. Il fatto era avvenuto in Brasile. La donna aveva sempre detto di essere ...

Cambiare colore alle scarpe tutti giorni? Si poTrebbe fare con la vernice futuristica sviluppata dal MIT : A chi non piacerebbe avere un paio di scarpe per ogni colore possibile di abbigliamento, o poter Cambiare colore ai capi da indossare a seconda dell’umore del giorno? I ricercatori del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del Massachusetts Institute of Technology hanno lavorato al progetto “PhotoChromeleon”, sviluppando un inchiostro speciale che consente di Cambiare colore agli oggetti quando esposti ...

Omo-transfobia - una Tre giorni a Sorrento e San Severo per lanciare una carta etica : Il 12, 13 e 14 settembre, a Sorrento e San Severo, il linguista Massimo Arcangeli, fondatore tra l’altro del movimento “Omofobi del mio Stivale” organizza una manifestazione no-stop di tre giorni per lanciare un osservatorio nazionale e una carta etica a tutela dei diritti Lgbt+. Al centro del dibattito anche i diritti delle famiglie omogenitoriali, rappresentate da Giuseppe Maffia e Ivana Palieri, segretaria nazionale della Rete ...