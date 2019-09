Riforme | Pd a Di Maio | taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) (AdnKronos) – Del resto, fanno notare fontidem, il ‘pacchetto complessivo’ sulleè uno dei punti qualificanti dell’accordo di governo tra Pd e 5 Stelle. E come tale, si sottolinea, va rispettato. Quindi se occorrerà “un po’ di tempo in più per chiudere, non sarà una tragedia spostare un po’ più in là il voto suldei. O i 5 Stelle temono che la legislatura stia scadendo?”. Il modello di legge elettorale su cui si sta ragionando “parte da due punti fermi: rappresentatività e stabilità”. Quindi un sistema che garantisca l’accesso alle forze minori che verrebbero drasticamente ridimensionate dal combinato dispostodei-Rosatellum. Insomma, un proporzionale. Ma tenendo fermo il principio della stabilità con correttivi che evitino un’eccessiva ...

Claudia50827317 : @negan83 @morganalafatica @LinaLeonardi @OdorizziAlex @AlbertoBagnai Le contraddizioni sono quelle di chi chiede la… - Fayazinfo : LETTERA APERTA A LUIGI DI MAIO, NICOLA ZINGARETTI E FEDERICO FORNARO COSA CI SI ASPETTA DAL GOVERNO GIALLO ROSSO A… - DaAsaro : @fuoridalcorotv ed é per questo che ha staccato la spina ad un Governo che aveva in cantiere tutta una serie di rif… -