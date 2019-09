Lotta libera | Mondiali 2019 | Givi Davidovi approfitta del forfait di Liang Shaofeng e va

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Subito una buona notizia per l’Italia oggi aidiin corso a Nursultan, in Kazakistan:, impegnato nei ripescaggi dei -57 kg dello stile libero, supera il primo turno e va alla sfida contro il serbo Stevan Andria Micic, che metterà in palio l’accesso alla finale per il bronzo contro il kazako Nurislam Sanayev, ma soprattutto assegnerà il pass olimpico.non fa alcuna fatica nel primo incontro di questa mattina dato che il cinese, a causa di un infortunio, non si presenta sulle materassine della rassegna iridata, lasciando campo libero all’azzurro. Prima del match decisivo diinizieranno idell’ultimo azzurro in gara: Frank Chamizo cerca oggi carta olimpica e finalissima nei -74 kg dello stile libero. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

