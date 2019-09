La7 | Carola Rackete in collegamento per non prendere l’aereo | “Scelte personali

Migranti - Carola Rackete a La7 : “Politica italiana ora meno rigida - ma sono pronta a tornare in mare se ce ne sarà bisogno” : “Volevamo rispettare le leggi internazionale e portare i Migranti in un porto sicuro. I porti libici non sono sicuri, violano i diritti umani costantemente, come hanno dimostrato diversi reportage. Riportare queste persone in Libia significava violare la convenzione di Ginevra sui diritti umani. Lampedusa era il porto sicuro più vicino“. Lo ha raccontato Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, intervistata in collegamento da ...