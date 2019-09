D’Alema | “Fu un errore non fare subito l’alleanza con il M5S”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il M5s un anno fa volevail governo con la sinistra ma trovarono un muro ed è stato ungrave”. Così Massimo D’Alema intervenendo alla festa di Articolo Uno. “Salvini non vinse le elezioni ma ha vinto il dopo elezioni. Un anno fa il governo poteva nascere contro nessuno e non contro Salvini. Ci siamo arrivati tardi e più deboli. Si apre però una fase importante per il Paese”. “La progressiva perdita di rappresentanza nel mondo del lavoro ha riguardato varie realtà della sinistra” dice rispondendo a una domanda sul fatto che molti operai abbiano votato per il M5S. “La sinistra ha perso anche un ruolo pedagogico ed è diventata rappresentativa del ceto medio intellettuale ed è diventata preda del populismo. Il problema più grande della sinistra è ritrovare questo popolo”. “Il ...

Cleo63522213 : RT @mariamacina: “Tolta la zavorra Renzi e la schiera degli 'appestati' renziani, sono sicuro che il fu PD raggiungerà il 30, o35 se non il… - rossomalpelo47 : RT @mariamacina: “Tolta la zavorra Renzi e la schiera degli 'appestati' renziani, sono sicuro che il fu PD raggiungerà il 30, o35 se non il… - ziomau59 : RT @mariamacina: “Tolta la zavorra Renzi e la schiera degli 'appestati' renziani, sono sicuro che il fu PD raggiungerà il 30, o35 se non il… -