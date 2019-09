Cucchi, requisitoria Pm contro 5 CC

Il Pm, nellaal processo sulla morte di Stefano, ricorda le parole di un detenuto, Luigi Lainà. Imputati 3 CC per omicidio preterintenzionale e due per falso e calunnia. Lainà incontròal centro clinico di Regina Coeli, la notte del 16-17 ottobre 2009. Vedendolo malridotto,chiese achi fosse stato: "Due Cc in borghese della I Stazione (Appia,ndr), da cui sono passato -rispose- Si sono divertiti".Poi il Pm cita il super teste CC Casamassima:"Hanno massacrato di botte un arrestato", disse nel 2015.(Di venerdì 20 settembre 2019)