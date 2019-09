Attimi di apprensione al Quadraro | in fiamme fioraio di Piazza dei Tribuni

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma – Paura alpoco prima della mezzanotte di ieri. Un violento incendio è divampato nel quartiere creando tensione e caos tra i residenti. Ad andare a fuoco è stato un chiosco di fiori situato indei. Sul posto per soffocare lesono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento, distante appena 500 metri. Due le squadre arrivate in loco attorno alle ore 23.30 di ieri, giovedì 19 settembre 2019, con l’ausilio di un’autobotte. Non si registrano feriti. L'articolodial: indideiproviene da RomaDailyNews.

