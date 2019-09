Zingaretti | Mi auguro che la mossa di Renzi non abbia impatto sul governo

Zingaretti : «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd. Lavorerò per presidente dem donna» : Prende la parola Nicola Zingaretti. «L'unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi...

Zingaretti chiede chiarezza : "Mi auguro che non esista un doppio forno..." : Le parti si parlano a distanza. Più il Pd dei Cinque stelle, in questo sabato del dopo cena a casa Spadafora. “Io mi auguro che non esista dopotutto quello che è successo l’ipotesi di un doppio forno, e ho fiducia che non sia così, perché altrimenti sarebbe una cosa molto grave dal punto di vista della trasparenza della politica”, dice il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola ...

Zingaretti : "Mi auguro non esista<br> l'ipotesi del doppio forno" : Il giorno dopo l'avvio delle trattative tra PD e MoVimento 5 Stelle per la costituzione di un nuovo governo sono soprattutto i dem direttamente coinvolti a parlare. Oggi infatti hanno rilasciato delle dichiarazioni sia il segretario Nicola Zingaretti, che ieri sera ha incontrato Luigi Di Maio a casa del sottosegretario pentastellato Vincenzo Spadafora, sia il capogruppo al Senato Andrea Marcucci che, invece, ieri pomeriggio ha ...