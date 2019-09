Tiro a segno | Europei Bologna 2019 | nella pistola libera 50 metri junior maschile è

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Arriva un’altra medaglia per l’Italia aglidiin corso a50Massimo Spichiude secondo, mentre è quarto Federico Nilo Maldini, infine è decimo Simone Saravalli. In tutto erano 14 i tiratori in gara, non era prevista la classifica a squadre. Vince il russo Andrei Chilikov, che chiude a quota 547 e beffa l’azzurrino Massimo Spi, secondo con lo stesso score ma condannato dal numero delle mouche, 7 contro 6. Bronzo al bulgaro Kiril Kirov, a quota 546. Quarta piazza per un altro azzurrino, Federico Nilo Maldini, con 541, che precede, per il numero delle mouche, 9 contro 6, il lettone Rihards Zorge, che totalizza lo stesso score. Sesta piazza per l’ucraino Ihor Solovei con 537, davanti al russo Egor Vyskrebtsev settimo con 536, mentre è ottavo l’armeno Zaven Igityan, a quota 535. ...

