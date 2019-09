Procura di Roma | il Csm parte da zero sulla nomina del procuratore capo

Roma - soldi delle multe destinati alle strade : la Procura verifica che Campidoglio e municipi li investano nella lotta alla buche : La Procura di Roma vuole verificare che il Campidoglio e, soprattutto, i suoi municipi, abbiano speso secondo la legge i soldi derivanti dalle contravvenzioni stradali, impiegandoli dunque nella manutenzione delle vie capitoline. Basti pensare che solo nel 2018, ad esempio, la Polizia locale di Roma Capitale ha elevato contravvenzioni per oltre 295 milioni di euro. Argomento sensibile, visti anche i dati pubblicati da un report del Sole 24 Ore ...

Andrea Varriale - il collega del carabiniere ucciso a Roma a fine luglio - è indagato dalla Procura militare per “violata consegna” : Andrea Varriale, il collega del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma il 26 luglio scorso, è indagato dalla procura militare per “violata consegna”, per non aver avuto con sé l’arma di servizio durante il turno di pattuglia di quella

Silvia Romano - Procura di Roma : “Portata in Somalia dopo il sequestro”. In Kenya tornano in carcere i presunti rapinatori : Un processo in Kenya, dove restano in carcere i tre uomini accusati del suo sequestro, e un fronte delle indagini italiano secondo cui Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre scorso, sia stata portata in Somalia dopo il sequestro. Dagli sviluppi dell’inchiesta della procura di Roma, coordinata dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco, è emerso inoltre che il suo è stato un sequestro su commissione e che i mezzi (armi ...

ROMA - CADAVERE TRA I RIFIUTI/ Vittima 40enne italiano : Procura indaga per omicidio : ROMA, rinvenuto CADAVERE tra RIFIUTI: choc nella periferia est. Il corpo è di un 40enne ROMAno, non si esclude la pista dell'omicidio.

Delitto Piscitelli a Roma - Procura indaga per "omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso" : Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dove mercoledì è stato freddato, con un colpo alla testa, in pieno giorno l'ex capo degli ultras della Lazio. Fiori e biglietti alla sede degli Irriducibili. Un amico: "Aveva debiti di droga"

Avvocato Elder : chiesti video zona a Procura Roma : Roma – “Abbiamo presentato una richiesta ufficiale per l’acquisizione di tutti i video della zona, perche’ noi crediamo che attraverso il video possa essere fatta chiarezza su cosa sia effettivamente accaduto”. Cosi’ l’Avvocato Roberto Capra, legale di Finnegan Lee Elder, fuori dall’hotel Le Meridien, a Roma, dove si sono svolti, per poco piu’ di due ore, nuovi sopralluoghi per ...

Carabiniere ucciso a Roma - la Procura indaga sui soccorsi : “Cerciello morto per emorragia - 23 minuti prima della corsa in ospedale” : La Procura di Roma vuole “fare chiarezza” sulla catena dei soccorsi, dall’accoltellamento fino alla corsa in ospedale, a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anni ucciso la notte fra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Lo scrive il quotidiano Romano Il Tempo, secondo cui i magistrati “vogliono accertare eventuali responsabilità del 118″. “Responsabilità – si legge – che ...

Vertice in Procura Roma su video telecamere e tabulati telefonici : Roma – Diverse coltellate ai fianchi e una, probabilmente quella fatale, da dietro, allo stomaco di Mario Cerciello Rega, da parte di Finnegan Lee Elder col suo coltello che aveva una lama da 18 cm. E’ quanto emerso dalla relazione preliminare dell’autopsia svolta sul corpo del vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso a Roma. Questa mattina, intanto, si e’ svolto in Procura un Vertice tra investigatori e inquirenti: i primi ...

Carabiniere ucciso a Roma - vertice in Procura tra pm e investigatori. L’avvocato di Hjort : “Stiamo valutando istanza al Riesame” : Faccia a faccia in procura tra il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, il pm Maria Sabina Calabretta, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro e il comandante del Nucleo investigativo Lorenzo D’Aloia. Inquirenti e investigatori hanno fatto il punto sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate nel quartiere Prati, a Roma, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa ...

Roma - Procuratore Prestipino : “Indiziati interrogati nel rispetto della legge”. E su foto bendato : “Agiremo con rigore” : “Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge”. Così il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, durante la conferenza stampa sul caso dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. “Gli interrogatori sono stati effettuati con tutte le garanzie difensive – spiega -, alla presenza dei difensori, dell’interprete e previa lettura di tutti gli avvisi di garanzia ...

Carabiniere ucciso a Roma - gli americani in Procura : arma del delitto - il loro macabro balletto : Ecco le prime parole della procura di Roma, messe nero su bianco nel provvedimento di fermo a carico di Elder Lee e Natale Hjorth, i due americani che hanno confessato l'omicidio di Mario Rega Cerciello, il Carabiniere ucciso a Roma. "Proprio perché i carabinieri si sono qualificati all’atto dell’in