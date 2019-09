Moana Pozzi a 25 anni dalla morte resta ancora un simbolo di emancipazione femminile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ogni tanto mi piace ricordare che esistono donne talmente forti e piene di vita che non hanno paura di essere quello che sono. Queste donne hanno una luce speciale, un’aura di eterna bellezza che impedisce loro di essere dimenticate. Al di là della carne, gli uomini bramano la loro anima. Era il 15 settembre 1994 quando, in un ospedale di Lione, morì. Sono passati 25e la suaè tuttora avvolta da un mistero quasi favolistico. C’è chi sostiene che in realtà sia viva e vegeta e si nasconda chissà dove, che abbia deciso di inscenare la suaper poter vivere in pace lontana da tutto e tutti; o c’è chi attribuisce la suaall’Aids, cosa più volte smentita da tutti coloro che la conoscevano da vicino. Ufficialmente la causa dellafu un cancro al fegato, sviluppatosi a causa di una probabile epatite C. Ma se da un lato tanti sono gli interrogativi ...

