Governo Conte | Di Battista avverte M5S | ' Non vi fidate del PD senza Renzi'

Governo : Steinmeier a P.Chigi per incontro con Conte : Roma, 19 nov. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Steinmeier, questa mattina ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato accolto dal picchetto d’onore -eseguiti gli inni nazionali di Germania e Italia- nel cortile che ospita la sede del ...

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia nel Governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...

Governo : Rutelli - ‘Italia viva indebolisce Conte’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Renzi ha talento ma non la capacità di guidare un gioco di squadra e formare gruppi dirigenti. Nei fatti il posizionamento renziano va a indebolire Conte, se per esistere dovrà marcare le differenze”. Lo dice Francesco Rutelli, in un’intervista a ‘La Repubblica’.L'articolo Governo: Rutelli, ‘Italia viva indebolisce Conte’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Manderemo avanti il Governo" Renzi rassicura Conte - M5S e Pd : "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Lo ha affermato Matteo Renzi. "Il governo deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C'è... Segui su affaritaliani.it

Bonus e agevolazioni : cosa porterà nelle tasche degli italiani il nuovo Governo Conte? : Sono più di 20 i punti che il presidente del Consiglio Conte ha elencato nei discorsi a Camera e Senato con cui ha chiesto la fiducia per l’esecutivo giallo-rosso. Molti sono punti economici o che vanno a toccare le tasche degli italiani, come Bonus, vantaggi economici. Come saranno nella reale applicazione i provvedimenti non è ancora nero su bianco, ma le promesse sono chiare a partire da quella della gratuità degli asili nido a partire dalle ...

Governo - Conte incontra il presidente libico Sarraj. In serata il faccia a faccia con Macron : E’ durato circa un’ora il bilaterale tra Giuseppe Conte e Fayez Al Sarraj. Il capo del Governo libico di accordo nazionale è arrivato a Palazzo Chigi alle 12, dove è stato accolto dal presidente del Consiglio nel cortile d’onore dell’edificio. L’incontro si è concluso attorno alle 13.10. In serata il capo del Governo incontrerà Emmanuel Macron. Il presidente francese arriva a Roma per mostrare come, senza sovranisti al ...

Governo ultime notizie : Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi : Governo ultime notizie: Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi Non c’è stato nemmeno il tempo di chiudere l’ultima partita per la formazione di questo esecutivo (con la nomina di viceministri e sottosegretari), che già si è aperto un possibile fronte di crisi. La scissione confermata da Matteo Renzi proprio nel giorno del giuramento ha fatto storcere il naso un po’ a tutti i rappresentanti delle ...

Eutanasia - il Governo Conte rifletta sul termine laicità e ascolti i cittadini rimasti soli : Se davvero Giuseppe Conte e i suoi ministri vogliono dare forma e seguito alla tanto decantata ‘discontinuità’, devono cominciare rimettendo al centro del lessico politico un termine insidiosamente andato in ombra nel corso dell’ultima legislatura: laicità. Non penso alle esibizioni paraconfessionali e madonnare di Salvini, use solo ad aggregare consenso cattolico su base xenofoba. Mi riferisco invece alle parole di Monsignor Bassetti che ha ...

Italia Viva - perché Conte "non si fida" di Renzi : la tenuta del Governo è un punto di domanda : Per Zingaretti la nascita nella maggioranza del partito di Renzi rappresenta "un rischio" per la tenuta del governo. Anche...

Renzi fa scattare l’allarme nel Governo - Conte irritato studia mossa. E il pensiero corre a quell'”Enrico stai sereno” : Non poteva iniziare nel modo peggiore il rapporto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la "terza gamba" che sostiene l'esecutivo, quella 'Italia Viva' lanciata oggi da Matteo Renzi nell'annunciare l'uscita dal Pd. Il senatore di Rignano assicura che il governo ha il suo pieno sostegno e dunque "non ha problemi". Ma certo che il pensiero corre a quell'"Enrico stai sereno" di 5 anni fa. Lo ricorda Matteo Salvini, ma soprattutto il web ...

Governo - nel pomeriggio incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non collegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...

Renzi telefona al Premier Conte : «Lascio il Pd - ma assicuro il sostegno al Governo» : Lo aveva preannunciato ai suoi e in serata Matteo Renzi ha chiamato il Premier Giuseppe Conte per informarlo della decisione di lasciare il Pd. Lo apprende l’Adnkronos da fonti vicine al senatore. Nella stessa telefonata l’ex-segretario Pd ha assicurato al presidente Conte che continuerà a sostenere convintamente il governo.

Governo - Salvini attacca : “Squallidi e ipocriti. Renzi ha fregato Conte - Zingaretti e Di Maio” : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca Matteo Renzi e il Governo dopo la scissione del Pd: "Renzi è riuscito a fregare Conte, Zingaretti e Di Maio. Pensavano di star tranquilli sulle loro poltrone e già volano gli schiaffoni. Siete vergognosi, squallidi e ipocriti. Fate fare all'Italia una figura meschina nel mondo".Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : sale il gradimento nel Governo e in Conte : Sondaggi politici Ipsos: sale il gradimento nel governo e in Conte I voti positivi nei confronti del governo giallo rosso sono cresciuti di due punti nell’ultima settimana salendo al 38%. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera pubblicato il 14 settembre. Secondo la rilevazione elaborata dall’istituto diretto da Nando Pagnoncelli anche l’indice di gradimento è in rialzo dal 41 al 43%. ...