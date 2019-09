Giocatori colpiti da un fulmine | partita annullata DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) E’ stataunadopo che alcunisono statida un. E’ successo in Giamaica, durante il match tra Wolmer’s Boys ‘School e Jamaica College in una sfida della Issa/Digicel Manning Cup sul campo Stadium East. Il Wolmer era in vantaggio per 2-1 quando si è verificato l’incidente, con duedel Jamaica College che si sono accasciati a terra dopo essere statida un. Loop News riferisce che l’arbitro Karl Tyrell è stato costretto a terminare l’incontro mentre si cercava di soccorrere gli studenti feriti. Il giocatore del Jamaica College Terrence Francis e il giocatore dei Wolmer Dwayne Allen sono stati entrambi portati subito nell’ospedale universitario. Secondo il Jamaica Gleaner, uno dei“si è lamentato dei dolori al petto” ed è stato tenuto sotto ...

